Alertă de vreme rea în România: Aproape toată țara e sub cod galben de vânt puternic. Pentru zonele muntoase s-a emis cod portocaliu de viscol

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 8 aprilie, noi avertizări de Cod galben și Cod portocaliu pentru intensificări ale vântului și ninsori viscolite, valabile până joi dimineața. Meteorologii atenționează că zonele montane vor fi cele mai afectate, dar rafale puternice de vânt și vizibilitate redusă se vor resimți și în alte regiuni ale țării.

Până miercuri, ora 21:00, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1.600 de metri, va fi în vigoare un Cod portocaliu de viscol puternic. Rafalele de vânt vor ajunge la 110 – 130 km/h, iar vizibilitatea va scădea local sub 50 de metri, creând condiții extrem de dificile pentru drumari și turiști. Meteorologii recomandă evitarea deplasărilor montane și consultarea constantă a prognozelor pentru siguranță.

Cod galben pentru vânt puternic și ninsori viscolite în restul țării

Tot miercuri, până la ora 21:00, un Cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite va fi valabil în aproape trei sferturi din țară. În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei, vântul va sufla temporar cu viteze de 50 – 70 km/h.

În Carpații Orientali și Meridionali, rafalele vor ajunge la 70 – 90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Autoritățile recomandă prudență maximă pe drumurile montane și evitarea activităților în aer liber în condiții de viscol.

Intervalul 8 aprilie, ora 21:00 – 9 aprilie, ora 10:00

ANM anunță că în perioada 8 aprilie, ora 21:00 – 9 aprilie, ora 10:00, va fi valabilă o avertizare Cod portocaliu pentru Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.600 de metri, unde rafalele vor atinge 100 – 120 km/h și vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Totodată, un Cod galben va fi activ în aceeași perioadă pentru restul Carpaților Meridionali, unde se vor semnala rafale de 70 – 90 km/h, ninsoare temporar viscolită și vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Meteorologii recomandă cetățenilor să evite deplasările montane, să se informeze constant asupra condițiilor meteo și să adopte măsuri de precauție în cazul în care se află în zone afectate de viscol.