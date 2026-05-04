Vremea se încălzește semnificativ săptămâna aceasta. ANM anunță maxime de 28 de grade Celsius

De luni, 4 mai, România intră într-un proces clar de încălzire, după zilele reci și închise de săptămâna trecută. Potrivit analizei sinoptice publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 3–10 mai, vremea va deveni treptat mai caldă, cu temperaturi în creștere și tot mai multe perioade însorite.

Meteorologii precizează că, în primele zile ale intervalului, „contextul sinoptic la nivel european este dominat de un regim anticiclonic în sud și sud-est și ciclonic în rest”, într-o configurație care favorizează pătrunderea aerului cald.

„Această configurație termică va determina extinderea treptată a masei de aer tropical spre zona țării noastre, ceea ce va conduce la o creștere a valorilor termice la început în regiunile vestice, apoi și în restul teritoriului. Pe parcursul întregii săptămâni, maximele se vor situa în marea lor majoritate între 20 și 28 de grade, cu valori ușor mai scăzute în zona Dobrogei, unde se va resimți influența marină, pe fondul circulațiilor predominant sud-estice, în condițiile în care temperatura apei este de 11...13 grade. Temperaturile minime, evident și ele în proces ascendent, se vor încadra între 4 și 14 grade”, explică ANM într-o postare pe Facebook.

Ploile se retrag, dar instabilitatea revine după 5 mai

Nucleul ciclonic care a adus vremea rece se va îndepărta, astfel că astăzi se vor mai resimți influențele sale doar prin ploi slabe și unele intensificări ale vântului în regiunile sud-estice. În rest, vremea va avea „un aspect frumos… cu multe perioade însorite”.

Meteorologii avertizează, însă, că atmosfera rămâne „foarte dinamică, cu circulații rapide”, iar stabilitatea nu este încă instalată.

Începând cu 5 mai, presiunea atmosferică va scădea în mare parte din Europa si vor avea loc schimbări importante.

„În zonele montane, pe parcursul săptămânii, valorile termice diurne vor deveni pozitive chiar și la altitudini mari, de peste 2000 m, iar cele nocturne vor mai fi negative doar în primele zile din interval, astfel încât, mai ales de marți (5 mai) maximele vor fi de la 4...5 grade la altitudini mari până la 18...20 de grade în zona mai joasă, iar minimele se vor situa între 0 și 6 grade. Precipitații mai organizate și mai consistente vor fi probabile în data de 7 mai când se vor asocia și cu fenomene convective, iar până atunci acestea se vor semnala doar cu totul izolat și slab cantitativ. Vântul va mai avea uneori intensificări, dar cu viteze mai mari pe creste”, precizează Administrația Națională de Meteorologie.

Vreme caldă și instabilă, specifică lunii mai

ANM reamintește că luna mai este, climatologic, „cea mai călduroasă dar și instabilă lună a primăverii”, caracterizată prin alternanțe bruște între zile calde și episoade reci și ploioase.



Amintim că weekendul de 1 Mai a fost caracterizat de o vreme capricioasă și mai rece decât normalul acestei perioade, în special în sudul, estul și centrul țării.