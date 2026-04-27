Val de răcire peste România: unde vin ploile și cât scad temperaturile

Vremea se răcește accentuat de luni, 27 aprilie, în întreaga țară, cu temperaturi sub media perioadei și ploi în anumite regiuni, potrivit prognozei emise de ANM.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că de luni, 27 aprilie, vremea se va răci semnificativ, mai întâi în jumătatea de sud a țării, iar ulterior în toate regiunile. Temperaturile vor coborî sub valorile normale pentru această perioadă a anului, însă intensitatea vântului va fi în scădere față de zilele anterioare.

În cursul zilei, în sudul țării se va resimți cel mai puternic această răcire, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice vor rămâne apropiate de cele din zilele precedente.

Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate în estul și sud-estul teritoriului, unde rafalele vor atinge 40-45 km/h. În zonele montane, în special în Carpații Orientali și Meridionali, vântul va fi mai puternic, cu rafale de până la 60–70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî între -7 și 9 grade.

În timpul nopții, în nordul și centrul țării se va forma brumă pe arii locale, iar în alte regiuni, mai ales în zonele depresionare și subcarpatice, acest fenomen va apărea pe suprafețe restrânse.

În Capitală

În București, răcirea vremii va fi, de asemenea, resimțită, temperaturile diurne situându-se ușor sub valorile normale pentru această dată. Cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 17 și 19 grade, iar minima va coborî la 4-7 grade Celsius.