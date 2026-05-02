Minivacanță cu frig, ploi şi căderi de grindină. Când vin temperaturile de vară

Weekendul de 1 Mai aduce o vreme capricioasă și mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă, în special în sudul, estul și centrul țării, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Minivacanța de 1 Mai aduce o schimbare bruscă de temperatură, cu valori mult sub normalul perioadei și fenomene meteo specifice mai degrabă începutului de primăvară decât sfârşitului ei. Potrivit prognozei transmise de Administrația Națională de Meteorologie, vremea va rămâne rece în special în sudul, estul și centrul țării, fiind însoțită de ploi, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină.

În intervalul 2 mai, ora 9:00 - 3 mai, ora 9:00, vremea continuă să rămână rece, cu valori mult mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă. Doar în vestul țării se va simți o ușoară încălzire față de zilele anterioare, însă fără a schimba semnificativ atmosfera generală.

Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor afecta arii extinse din Moldova, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, precum și zone din Transilvania.

În regiunile sudice, instabilitatea atmosferică va fi mai accentuată, existând condiții pentru descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche și cantități de apă ce pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat.

La munte, își face din nou simțită prezența iarna. În Carpații Orientali și Meridionali, la altitudini de peste 1.400 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, ceea ce va accentua senzația de frig. Vântul va sufla în general moderat, însă va avea intensificări în zona montană înaltă și izolat în est și sud, unde rafalele pot atinge 40-50 km/h.

Valorile termice vor varia semnificativ de la o regiune la alta. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și aproximativ 20 de grade în vestul țării.

Minimele vor coborî până la -2 grade, iar în depresiuni chiar spre -8 grade. În aceste condiții, local în Transilvania și izolat în Moldova, Muntenia și Maramureș se va produce brumă.

Frig şi în Capitală

Nici Bucureștiul nu scapă de vremea neobișnuit de rece. Pe parcursul zilei vor fi înnorări, iar mai ales după-amiaza și seara sunt așteptate averse, posibil însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Pe timpul nopții, cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade, în timp ce minima va coborî la 1-4 grade.

Când revine primăvara

După acest episod rece, vremea va intra într-un proces de încălzire treptată. Un transport de aer tropical va aduce temperaturi specifice sezonului cald în mai multe regiuni ale țării. Începând cu 4-5 mai, temperaturile vor crește în toată țara, iar condițiile meteo vor deveni predominant frumoase. Spre mijlocul săptămânii viitoare, maximele ar putea atinge chiar 26-27 de grade. În vest, sud-vest și centru, valorile termice vor urca până la 28°...30°C, marcând o încălzire semnificativă față de perioada actuală

Totuși, această perioadă stabilă nu va dura foarte mult. Spre finalul lunii, probabilitatea de ploi va crește din nou, în special în jumătatea de nord a țării, semn că instabilitatea atmosferică va reveni treptat.