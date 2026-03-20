FCSB, victorie în „marele derby” al play-out-ului. Mirel Rădoi obține primul succes pe banca roș-albaștrilor

După ce s-a făcut de râs remizând 0-0 cu Metaloglobus, ultima clasată, FCSB a jucat în această seară cu UTA, liderul din play-out. Elevii lui Mirel Rădoi au învins chinuit, cu 1-0, și au făcut schimb de locuri în clasament cu adversarii din Arad.

FCSB și UTA sunt principalele pretendente la prima poziție în play-out, cele două formații urmând probabil să joace barajul pentru calificarea în Conference League. ”Marele derby”, așa cum a fost numit ironic de rivalii roș-albaștrilor, a fost dominat clar de formația campioană, însă marile ocazii au fost ratate de ardeleni.

Trei atacanți de națională, un singur gol

Unicul gol al partidei a fost înscris de David Miculescu (56), fostul jucător al echipei arădene marcând după o lansare reuşită de Darius Olaru, la singurul șut pe poartă expediat de campioană. UTA a avut cea mai mare ocazie în minutul 13, când portarul Matei Popa l-a blocat salvator pe atacantul Marius Coman, proaspăt convocat la echipa naţională. Că tot veni vorba de prima reprezentativă, din cei trei atacanți chemați pentru meciul cu Turcia, Miculescu, Bîrligea și Coman, doar unul a reușit să înscrie.

Mirel Rădoi a obţinut astfel prima sa victorie în al doilea mandat ca antrenor al echipei FCSB. Până acum, noul tehnician al roș-albaștrilor a reușit să facă ordine în defensivă, în timp ce atacul scârțâie din toate încheieturile.

A fost a patra întâlnire dintre cele două formații în acest sezon. Dacă FCSB și-a luat partea leului și a câștigat trei meciuri în Superliga (două în sezonul regulat și pe cel de acum), în schimb UTA s-a impus cu 3-0 în partida din grupele Cupei României.

FCSB - UTA Arad 1-0 (0-0)

Arena Naţională - Bucureşti

A marcat: Miculescu (56).