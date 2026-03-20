Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
„Vor eșua lamentabil”. Un miliardar american contrazice marile companii tech și spune că valul roboților umanoizi este supraevaluat

Miliardarul american Mark Cuban susține că entuziasmul global pentru roboții umanoizi este supraestimat și că această direcție tehnologică ar putea avea un final rapid.

Robot umanoid FOTO: arhivă, adevărul
Robot umanoid FOTO: arhivă, adevărul

„Toată lumea face acest efort pentru roboți umanoizi. Cred că ar putea avea o durată de viață de 5 ani, poate 10, după care vor eșua lamentabil”, a declarat omul de afaceri în cadrul unei emisiuni online.

Declarația vine într-un moment în care companii importante precum Tesla și OpenAI investesc masiv în dezvoltarea roboților umanoizi, mizând pe integrarea acestora în viața de zi cu zi.

În opinia lui Cuban, viitorul roboticii nu constă în imitarea formei umane, ci în crearea unor sisteme adaptate mediului în care funcționează. Acesta propune o abordare diferită, în care roboții și spațiile sunt proiectate simultan pentru eficiență maximă.

Astfel, locuințele ar putea fi complet regândite, iar roboții ar putea avea forme inspirate din natură, precum insectele, fiind specializați pentru sarcini precise, desfășurate în mare parte în afara spațiului destinat oamenilor, potrivit business insider

Un exemplu relevant este oferit de Amazon, care utilizează deja peste un milion de roboți în depozitele sale, fără ca aceștia să aibă formă umană. Rolul lor este strict funcțional: sortează, transportă și organizează marfa.

Miliardarul Mark Cuban este un cunoscut antreprenor, investitor și personalitate TV din Statele Unite, remarcat pentru participarea sa în emisiunea „Shark Tank”, unde joacă rolul de investitor. Acesta a fost proprietarul majoritar al echipei din NBA Dallas Mavericks și este activ în domenii precum tehnologia și criptomonedele, fiind fondatorul companiei Cost Plus Drugs.

