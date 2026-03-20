Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Târgul de la Osica, sub asediul controalelor: localnicii explodează după ce primăria a interzis animalele în târgul cu o tradiție de 85 de ani

Un anunț postat pe o rețea de socializare de o primărie din Olt a stârnit mare nemulțumire. „Vine Paștele și, ce ziceți voi: ia să ne batem joc de fraieri!”.

Comercianți nu vor mai avea acces cu păsări și animale în târg FOTO: arhiva/Alina Mitran
În cel mai mare târg de săptămână din județul Olt, în care duminică de duminică ajung peste 10.000 de oameni, nu se va mai permite accesul cu păsări și animale mici. „Rugăm cetățenii crescători de animale și păsări să nu mai vină în târgul săptămânal din Osica de Sus cu acestea deoarece este interzisă vânzarea de animale și păsări în târg sau în apropierea acestuia. Vor fi filtre ale poliției care vor interzice intrarea mașinilor în comună în scopul comercializării de animale și păsări”, a anunțat primăria.

Reacția oamenilor nu s-a lăsat așteptată.

Păi unde să meargă să le vândă, dacă nu la târgul de săptămână??? Bine că nu sunt, dracu, acas’, că mai făceam vreuna! Eu unul nu am nevoie să vând vreun animal sau pasăre, dar mă gândesc la cei ce se ocupa de așa ceva. Vine Paștele și, ce ziceți voi: stai să ne batem joc de fraieri, că au ieșit din iarnă cu animalele așa cum au putut, ba îi și inundă Oltețul, de nu știau săracii încotro s-o apuce, de le-a luat nutrețul apele. Voi, în loc să îi ajutați, din contră, să le asigurați strictul necesar, veniți cu poliția și jandarmeria să-i amendați sau să-i arestați, să crească bugetul mare, să fie cât mai mulți bani. Ne-a ajuns cuțitul la os!”, au reacționat localnicii.

Alții îi reproșează primarului că le-a cerut votul în campanie, în schimb acum nu-i înfruntă pe cei care impun primăriei să adopte astfel de măsuri.

Cumpărați din export, că ălora nu le interzice nimeni nimic”; „Evitați târgul, cine are animale de vânzare, faceți anunțuri prin vecini. Și tot Primăria o să piardă”; „De unde vine legea asta????”; „Luați doar taxe, că de atât sunteți buni!” – sunt alte câteva dintre reacții.

Totul a început cu pesta porcină

Târgul de săptămână din Osica de Sus, altădată cel mai mare târg de animale, funcționează duminica. Are o vechime de aproape 85 de ani și este cel mai mare târg din mediul rural, din județul Olt. Suprafața târgului este de aproximativ șase hectare, aici oamenii din zonă găsind cam tot ce ar avea de trebuință prin gospodărie. A devenit, de asemenea, un foarte bun loc de vânzare pentru comercianți cu produse tot felul, de la legume, fructe, lactate, brânzeturi, miere, răsaduri și până la articole de îmbrăcăminte și încălțăminte (noi și second hand), harnașamente, mobilă, produse fitosanitare, nutreț, obiecte cioplite în lemn, împletituri din nuiele etc. etc.

Ce a pierdut în ultimii aproximativ 10 ani este exact profilul de târg de animale.

A fost mai întâi pesta porcină africană, în urma mai multor focare apărute în județ Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Animalelor Olt interzicând comercializarea animalelor în târg. Așa s-a întâmplat ca mai întâi vitele și porcii să dispară din târgul de la Osica de Sus (de altfel, din toate târgurile din județ). Nu s-a revenit asupra măsurii nici măcar la stingerea focarelor de pestă porcină africană, pentru că peste crescătorii de animale din județ au venit alte și alte boli care le-au afectate efectivele și au impus noi restricții sau le-au prelungit pe cele vechi.

Teoretic, asupra interdicției accesului cu animale în târg nu s-a mai revenit. Practic, în afara târgului din Osica de Sus s-a delimitat o zonă în care comerțul cu păsări de curte și de casă și animale mici a continuat. Doar că DSVSA a revenit cu controalele și a impus primăriei să nu mai permită picior de animal sau pasăre. Autoritățile locale ar fi puse, acum, în situația să aleagă între compromisul de până acum și riscul ca târgul să fie închis cu totul, așa că au ales varianta care afectează cel mai puțin și comercianții și vizitatorii.

Comerciant, în târgul în care nu se mai permite comerţul cu animale: „Acolo de unde aduc ei carnea cu tirurile nu e pestă, numa’ la noi e“

Punctul de sacrificare a mieilor va funcționa de Paște

Primarul Cezar Filip a confirmat, pentru „Adevărul”, că în târgul de săptămână va fi organizat și în acest an punctul temporar de sacrificare a mieilor, devenit o tradiție, chiar dacă nu se mai permite comerțul cu animale. Sacrificările vor fi permise timp de două zile, în duminica Floriilor și sâmbăta dinaintea Paștelui.

Punctul temporar ed sacrificare va funcționa de Paște FOTO: arhiva/Alina Mitran
Primarul spune că a înțeles argumentele autorităților sanitar-veterinare. Pe de altă parte, comercianții din afara târgului, din zona în care încă se mai vindeau păsări, iepuri etc., nu erau taxați de către primărie. Cel mai probabil comerțul se va muta online, așa cum s-a întâmplat după interzicerea accesului cu porci. Tot atunci au apărut și anunțurile de vânzare pe porțile localnicilor, astfel că vizitatorii târgului au avut în continuare posibilitatea să afle oferta.

De la interzicerea accesului cu animale, în următorii ani s-a micșorat foarte mult și numărul celor care veneau la târg cu căruțele, astăzi fiind doar mai rar folosite astfel de mijloace de transport și doar atunci când proprietarii vin să cumpere nutreț sau alte produse voluminoase.

Târgul a continuat însă să reprezinte locul special de întâlnire pentru oamenii din zeci de localități din zonă. Duminică de duminică tranzitează comuna aproximativ 3.000 de autoturisme, a apreciat primarul, iar acest flux este mană cerească pentru comercianții de pe întreg teritoriul localității, nu doar pentru cei care vând în târg.

Banii încasați, pe de altă parte, din taxarea comercianților care cer acces și loc de vânzare în târg sunt folosiți exclusiv pentru modernizarea acestuia.

Primarul spune că se așteaptă într-o primă fază la o scădere a numărului celor care ajung în târg, după anunțuul recent, însă speră ca lucrurile să nu se agraveze foarte mult. Din acest motiv a și păstrat taxele mici, pentru că își dorește ca numărul celor care ajung la târg să fie mare și oferta comercianților, diversă.

Am zis că decât să vină zece și să luăm cinci mii de lei, mai bine să vină o sută să luăm tot cinci mii. Noi cheltuieli cu salarizarea nu avem în târg”, a mai spus primarul. Din taxe se adună anual 400-500 mii lei, iar cu acești bani se modernizează zona, sector cu sector.

„Anul ăsta vrem să modernizăm sala veche de brânză și să o termină pe cea pe care am început-o. Chiar astăzi am desfăcut un gard, am dezafectat o uliță care era adiacentă târgului, și acolo vrem să facem o parcare, încă o parcare. Am făcut și aleile, vrem să mai facem niște toalete... Veniturile pe care le încasăm reprezintă un capitol al bugetului separat. Adică nici din bugetul comunei să mă duc să asfaltez în târg, dar nici de la târg să mă duc să plătesc iluminat public în comună. Așa am decis”, a mai precizat primarul.

