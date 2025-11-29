search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Horoscop duminică, 30 noiembrie. Nativii unei zodii riscă să rămână îndatorați pentru că nu știu să spună nu

0
0
Publicat:

Nativii unei zodii pot ajunge să se îndatoreze doar pentru că nu știu să refuze solicitările celor din jur. Lorina, astrologul Click!, aduce previziunile complete pentru ziua de duminică, 30 noiembrie.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Berbec

Iubire - Sunteți sensibil la tonalitate, limbaj non-verbal. Curiozitatea e ridicată și doriți să știți cât mai multe despre cei din anturaj. Fiți discret.

Sănătate - Vă sporiți confortul dacă vorbiți. Exprimați ce trăiți și ce vă deranjează.

Bani - Provocați-vă să găsiți noi clienți pentru serviciile oferite în afara orelor de program. Faceți autopromovare.

Taur

Iubire - Relația cu partenerul se revigorează. Ați început să faceți schimbări în propria rutină. Ele sunt pe placul celuilalt.

Sănătate - Emanați calm, răbdare. Vă simțiți bine emoțional și fizic iar pacea interioară e ca un balsam pentru toți cei din jur.

Bani - Cheltuielile pot fi mai ridicate decât bugetul planificat. Vedeți ce schimbări puteți face pentru a vă spori veniturile.

Gemeni

Iubire - Sar scântei în unele relații dar doar pentru că acolo este nevoie de puțină pasiune. Împăcarea va fi cu atât mai plăcută.

Sănătate - Folosiți energia pentru a rezolva interesele personale în primul rând. Nu promiteți servicii altora.

Bani - Căutați surse suplimentare pe internet, proiecte sau job parțial.

Rac

Iubire - Comunicați despre orice subiect cu oricine vă apare în cale. Sunteți un fluturaș social, dar nu neglijați prietenii vechi.

Sănătate - Programați un masaj sau câteva ore la spa, la piscină. Îmbinați mișcarea cu relaxarea.

Bani - Fiți sincer și cereți altora onestitate. Orice mică îndoială poate strica un parteneriat care se anunța profitabil.

Leu

Iubire - Implicaţi şi cereţi părerea partenerului pentru ambiţiile profesionale sau dacă vreţi să impresionaţi pe cineva cu autoritate.

Sănătate - Gândurile negative pot provoca reacții asupra organismului.

Bani - Alegeţi să colaboraţi cu parteneri cu care ştiţi că vă sincronizaţi.

Fecioară

Iubire - Discutați despre împărțirea responsabilităților sau așteptările fiecăruia din relațiile de prietenie.

Sănătate - Luați în calcul opinii diferite față de atitudinea avută până acum legat de sănătate. Încercați mici schimbări în dietă.

Bani - Nu spuneți Da tuturor solicitărilor de ajutor. Riscați să vă îndatorați pentru a nu pierde relații din cauză că nu vreți să spuneți Nu.

Descoperă horoscopul complet pe Click!.ro.

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
mediafax.ro
image
Victorie dramatică pentru Cosmin Contra în Qatar, după un meci cu șapte goluri! Bilanț devastator al fostului selecționer
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Tot mai mulți oameni își acoperă oglinzile retrovizoare cu pungi de plastic. Şoferii încă nu cred că ideea chiar funcţionează
playtech.ro
image
Întrebat despre „criza Ngezana”, Giovanni Becali a vorbit despre van Dijk la Liverpool: „Varză amândoi!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Serviciul militar obligatoriu! Decizia se ia prin referendum
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Armored Knight Mounted on Cloaked Horse jpg
O mică istorie a calului medieval - animalul legendar care a ridicat cavaleri, armate și civilizații
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!