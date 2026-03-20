Horoscop sâmbătă, 21 martie. Racii caută confortul în cumpărături, iar Gemenii în linişte

Prima zi din weekend aduce vești mari pentru trei zodii. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele pentru sâmbătă, 21 martie, tuturor celor 12 semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Pentru nicio idee și activitate personală, să nu vă așteptați la cooperare din partea partenerului.

Sănătate - Cu cât veți căuta să mențineți în jurul vostru un mediu pașnic ,cu atât vă veți simți bine.

Bani - Planificați cumpărături și investiții în lucruri care ulterior vor crește în valoare. Dacă nu, mai bine economisiți!

Taur

Iubire - Activități ce implică grupuri largi de persoane vă atrag. Nu aveți chef de timp în doi acum.

Sănătate - Nu uitați de siesta de după-amiază. Răsfațați-vă cu momente de relaxare.

Bani - Vă urmăriți scopul și aveți abilitatea de a vă proteja interesele. Răbdarea este cheia.

Gemeni

Iubire - Secretos, mai puțin înclinat către discuții de societate, e nevoie să vă înconjurați de persoane de suflet.

Sănătate - Sunteți entuziasmat de proiectele în care aveți de gând să investiți, iar asta vă ține dispoziția ridicată.

Bani - Nu vreți să fiți deranjat, aveți nevoie de liniște pentru a fi cât de cât productiv profesional.

Rac

Iubire - Sunteți dispus să vă asumați riscul și să luați inițiativa de a invita la o discuție deschisă persoana care v-a stârnit interesul.

Sănătate - Acceptați că sunt zile în care nu aveți formă maximă. Eliberați-vă de toxine și apoi vă calmați.

Bani - Dați bani pe lucruri care să vă aducă confort și armonie interioară, fie că e un buchet de flori, fie un tort.

Leu

Iubire - Acțiunile cotidiene dau măsura încrederii, nu gesturile grandioase sau ocazionale. Alegeți cu grijă prietenii.

Sănătate - Consumați calciu pentru a menține echilibrul de minerale din organism și a compensa pierderile.

Bani - Mergeți la cumpărături cu lista pentru a nu risca să uitați ceva necesar și să faceți două drumuri.

Fecioară

Iubire - Acceptați ideile partenerului și faceți acum propuneri de organizare a evenimentelor sociale.

Sănătate - Aplanarea tensiunilor între cunoscuți vă consumă din energie. Apelați la mediere.

Bani - Evitați discuțiile despre cheltuieli! Pot aduce conflicte fără sens cu cei apropiați.

Informaţiile din acest articol nu au bază ştiinţifică.