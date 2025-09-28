Vremea duminică, 28 septembrie. Se răcește în toată țara

Vremea va fi răcoroasă, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudică, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei.

Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Oltenia, vestul Transilvaniei şi al Munteniei, precum şi la munte.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţă. Presiunea atmosferică va fi în scădere uşoarã, dar cu valori peste cea considerată normală.

Noaptea, nebulozitatea se va accentua treptat și extinde în toată țara și local va ploua, în general slab cantitativ, iar în zona montană, la altitudini în general de peste 2000 m, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La București, vremea va fi răcoroasã. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi înnorările se vor accentua treptat, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 10...11 grade.

La munte, vremea va fi răcoroasă iar pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat.