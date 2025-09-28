search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vremea duminică, 28 septembrie. Se răcește în toată țara

0
0
Publicat:

Vremea va fi răcoroasă, exceptând regiunile vestice şi cele din extremitatea sudică, unde valorile termice diurne vor fi apropiate de normalul termic al perioadei.

Vremea se anunță răcoroasă FOTO: Primăria Cluj Napoca
Vremea se anunță răcoroasă FOTO: Primăria Cluj Napoca

Pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab în Banat, Crişana, Oltenia, vestul Transilvaniei şi al Munteniei, precum şi la munte.

 Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 14 grade. Izolat, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţă. Presiunea atmosferică va fi în scădere uşoarã, dar cu valori peste cea considerată normală.

Noaptea, nebulozitatea se va accentua treptat și extinde în toată țara și local va ploua, în general slab cantitativ, iar în zona montană, la altitudini în general de peste 2000 m, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La București, vremea va fi răcoroasã. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, apoi înnorările se vor accentua treptat, iar noaptea temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 21 de grade, iar cea minimă va fi de 10...11 grade. 

La munte, vremea va fi răcoroasă iar pe parcursul zilei cerul va avea înnorări temporare şi izolat va ploua slab.  Vântul va sufla slab şi moderat.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
digi24.ro
image
Val de concedieri în România. Aproape 12.000 de angajați au fost afectați în prima jumătate a anului 2025
stirileprotv.ro
image
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Atletul care a fost înrolat fără voia sa în armata rusă: ”Această semnătură mi-a ruinat viaţa”
fanatik.ro
image
Sergiu Băhăian, scos din pușcărie pentru a fi tratat într-un spital de stat. Toate bolile de care suferă temutul „călău al boschetarilor”
libertatea.ro
image
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
digi24.ro
image
Modelul care a avut o relație cu Yamal rupe tăcerea: „Agentul are un calendar de fete pentru el”
gsp.ro
image
E oficial: Eric Bicfalvi și-a găsit echipă! Surpriză de proporții
digisport.ro
image
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei, mesaj sfâșietor
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
observatornews.ro
image
Răsturnare de situație în cazul morții Ioanei Popescu! Fostul soț a venit cu noi detalii: Unde este Ioana? 😲
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată pentru cei cu vechime sub 24 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
Cât de mari și frumoase sunt fetele lui Cristi Chivu. Adelina a postat o imagine rară cu Natalia și Anastasia
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ce descătușare! Dennis Man a intrat pe teren și peste două minute a fost eroul PSV-ului
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
Ce telefoane se strică cel mai repede: Samsung sau iPhone?
playtech.ro
image
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
wowbiz.ro
image
Cât de bogat este, de fapt, Serghei Mizil. Ce pensie încasează lunar de la stat
romaniatv.net
image
Ziua Z pentru Republica Moldova! Se decide soarta țării
mediaflux.ro
image
Viața unui fotbalist ieșit la pensie. „Trebuie să lucrez mult ca taximetrist”
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”
click.ro
image
Serialul genial de pe Netflix pe care nu trebuie să-l ratezi. Are o poveste captivantă și a fascinat toți românii: Shameless US
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Popescu, jurnalista excentrică, salvată de la moarte de trei ori. Cine i-a semnalat pericolul: „Mă trăgea de picior și m-a dus în bucătărie”
image
Viața Ioanei Popescu, un întreg chin! Boala cu care s-a confruntat mama sa: „Era să omoare niște copii”

OK! Magazine

image
Pippa și Kate Middleton, din surori inseparabile, în rivale distante. Toamna se numără neînțelegerile în familie

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate