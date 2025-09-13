search
Avertizări ANM la sfârșit de săptămână. Cod galben de vânt puternic în mai multe județe, cu rafale de până la 90 – 100 km/h

Publicat:

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis două atenționări cod galben de vânt puternic pentru acest sfârșit de săptămână.

În restul țării, vântul va sufla slab până la moderat. FOTO: arhivă
În restul țării, vântul va sufla slab până la moderat. FOTO: arhivă

Prima avertizare este valabilă de sâmbătă, 13 septembrie, ora 20:00, până duminică, 14 septembrie, ora 8:00.

În județul Caraș-Severin și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va sufla cu intensificări de 50 – 60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 de metri, rafalele vor ajunge la 80 – 90 km/h.

Cod galben de vânt și duminică

A doua atenționare intră în vigoare duminică, 14 septembrie, între orele 8:00 și 20:00. Vor fi afectate județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă din Suceava și Neamț, precum și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Aici, vântul va avea viteze de 50 – 70 km/h, iar la altitudini mari, de peste 1700 de metri, rafalele pot atinge chiar 90 – 100 km/h.

Prognoza meteo, 13 septembrie. Cum va fi vremea în București

În Capitală, ziua de sâmbătă aduce temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei. Cerul va fi temporar noros, în special dimineața, când există șanse pentru ploi slabe.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 30–35 km/h, urmând să scadă în intensitate pe timpul nopții. Maxima zilei va atinge aproximativ 27 de grade Celsius, iar minima se va încadra între 12 și 14 grade.

Vânt puternic și ploi în mai multe județe

La nivel național, sâmbătă, 13 septembrie, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde, în cursul nopții, rafalele pot depăși 55–60 km/h. În rest, intensitatea vântului va fi mai redusă.

Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 30 de grade, iar cele minime vor varia de la 6 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei până la 21 de grade în sudul Banatului.

Meteo

