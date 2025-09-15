Vremea se va răci brusc în toată țara și sunt așteptate ploi. Prognoza meteo pentru două săptămâni

Vremea se răcește și sunt așteptate ploi în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 15-28 septembrie, anunțând variații semnificative de temperatură și averse pe aproape întreg teritoriul României.

Meteorologii estimează că, în primele zile, temperaturile vor scădea treptat, de la o medie de 27 de grade Celsius, spre 22 de grade, urmând ca până la sfârșitul primei săptămâni să urce din nou spre 28 de grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire, iar media valorilor diurne va coborî spre 24 de grade Celsius. De marți seara, cerul se va înnora în majoritatea regiunilor, iar ploile, însoțite local de descărcări electrice, se vor semnala în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova și Muntenia.

În Banat, perioada 17-21 septembrie va fi mai caldă, cu maxime de până la 30 de grade, dar spre finalul intervalului temperaturile vor scădea spre 24 de grade. În Crișana se vor înregistra maxime de 28-29 de grade la început, iar apoi valorile se vor apropia de 22 de grade.

Transilvania și Maramureș vor alterna între perioade calde și răcire, cu maxime în jur de 30 de grade la mijlocul săptămânii și minime ce vor coborî până la 8 grade pe timpul nopții.

În Moldova, maximele vor urca până la 26 de grade, pentru ca mai apoi să se stabilizeze în jurul valorii de 20 de grade, iar minimele vor oscila între 9 și 13 grade. În Dobrogea, vremea va fi mai blândă, cu maxime între 22 și 26 de grade și minime de 12-15 grade. Muntenia și Oltenia vor resimți aceleași fluctuații: după câteva zile mai răcoroase, temperaturile vor crește, însă ploile se vor face simțite în jurul datei de 18 septembrie și spre sfârșitul intervalului.

La munte, vremea va fi răcoroasă, cu maxime ce nu vor depăși 19 grade în primele zile, iar minimele vor coborî până la 4 grade în zonele mai înalte. Temporar vor fi averse, mai ales între 15 și 18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va crește din nou după 23 septembrie.