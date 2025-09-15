search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Vremea se va răci brusc în toată țara și sunt așteptate ploi. Prognoza meteo pentru două săptămâni

0
0
Publicat:

Vremea se răcește și sunt așteptate ploi în mai multe zone ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru perioada 15-28 septembrie, anunțând variații semnificative de temperatură și averse pe aproape întreg teritoriul României.

Transilvania și Maramureș vor alterna între perioade calde și răcire. FOTO: Shutterstock
Transilvania și Maramureș vor alterna între perioade calde și răcire. FOTO: Shutterstock

Meteorologii estimează că, în primele zile, temperaturile vor scădea treptat, de la o medie de 27 de grade Celsius, spre 22 de grade, urmând ca până la sfârșitul primei săptămâni să urce din nou spre 28 de grade.

În a doua jumătate a intervalului, vremea va intra într-un proces de răcire, iar media valorilor diurne va coborî spre 24 de grade Celsius. De marți seara, cerul se va înnora în majoritatea regiunilor, iar ploile, însoțite local de descărcări electrice, se vor semnala în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova și Muntenia.

În Banat, perioada 17-21 septembrie va fi mai caldă, cu maxime de până la 30 de grade, dar spre finalul intervalului temperaturile vor scădea spre 24 de grade. În Crișana se vor înregistra maxime de 28-29 de grade la început, iar apoi valorile se vor apropia de 22 de grade.

Transilvania și Maramureș vor alterna între perioade calde și răcire, cu maxime în jur de 30 de grade la mijlocul săptămânii și minime ce vor coborî până la 8 grade pe timpul nopții.

În Moldova, maximele vor urca până la 26 de grade, pentru ca mai apoi să se stabilizeze în jurul valorii de 20 de grade, iar minimele vor oscila între 9 și 13 grade. În Dobrogea, vremea va fi mai blândă, cu maxime între 22 și 26 de grade și minime de 12-15 grade. Muntenia și Oltenia vor resimți aceleași fluctuații: după câteva zile mai răcoroase, temperaturile vor crește, însă ploile se vor face simțite în jurul datei de 18 septembrie și spre sfârșitul intervalului.

La munte, vremea va fi răcoroasă, cu maxime ce nu vor depăși 19 grade în primele zile, iar minimele vor coborî până la 4 grade în zonele mai înalte. Temporar vor fi averse, mai ales între 15 și 18 septembrie, iar probabilitatea de ploaie va crește din nou după 23 septembrie.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Zodia care se bucură de SUCCES în toamna lui 2025. Urmează o perioadă binecuvântată cu bani și dragoste
gandul.ro
image
„Vom adera anul viitor la OCDE”. Nicușor Dan, optimist după discuții cu secretarul general Mathias Cormann
mediafax.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
fanatik.ro
image
„E scumpă, dom’le! Dă-o dracului de treabă. Ne-am tâmpit!” Cât costă o sută de grame de pastramă de berbecuț la un târg de toamnă
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic ambasadorul Rusiei? Măcar tăcea din gură”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
ANM, anunț bulversant despre vreme! Se întâmplă de azi, 15 septembrie, în toată țara
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Pensia după 40 de ani de muncă: câți bani poți încasa conform noilor reguli
playtech.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Destin frânt la doar 18 ani! Un tânăr din Olt a murit într-un teribil accident rutier, pe DN54
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Daniel David anunță că își dă DEMISIA! Când se va întâmpla asta!
romaniatv.net
image
Tichete sociale pentru alimente şi mese calde, către persoanele defavorizate. Când intră primii bani pe card
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Drama fetelor din trupa Trident. Nu le mai recunoști după 20 de ani FOTO
actualitate.net
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii
click.ro
image
Schimbări importante pentru șoferi. Ce se întâmplă cu numerele de înmatriculare de la 17 septembrie 2025
click.ro
image
Război în muzica populară. Mioara Velicu vrea mai mulți bani din drepturile de difuzare: „E rușinos”. Reacția lui Gheorghe Turda, membru CREDIDAM: „O nemulțumită”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care și-a înnebunit fanii la început de toamnă. Vezi fotografiile în care și-a arătat toate formele
image
Țara surprinzătoare din Europa care a înregistrat o creștere record a numărului de turiști în 2025. A depășit cu mult țările în care românii adoră să meargă în concedii

OK! Magazine

image
Kate & William au dat marea veste, atât de așteptată de fani. Cu toate acestea, se aude că Regele Charles n-ar fi încântat

Click! Pentru femei

image
Lovitura pe care Jennifer Aniston i-o aplică Angelinei Jolie. „E femeia pe care o urăște cel mai mult!”

Click! Sănătate

image
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham face furori!