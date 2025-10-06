search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Vreme instabilă în toată țara. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

0
0
Publicat:

România va traversa o perioadă cu vreme instabilă, marcată de variații accentuate de temperatură și episoade de ploi consistente, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 6–19 octombrie 2025.

Vremea va rămâne rece în sud și est, iar la munte sunt posibile ninsori. FOTO: Shutterstock
Vremea va rămâne rece în sud și est, iar la munte sunt posibile ninsori. FOTO: Shutterstock

În prima parte a săptămânii, vremea va rămâne rece în sud și est, iar la munte sunt posibile ninsori. De la mijlocul lunii, valorile termice vor crește ușor, dar ploile vor reveni periodic în aproape toate regiunile țării.

Banat

Temperaturile vor urca treptat, de la o medie de 14 grade pe 6 octombrie până la 20 de grade în 10 octombrie. Ulterior, valorile vor scădea spre 16 grade, menținându-se până la finalul intervalului. Noaptea, mediile termice vor fi de 6–8 grade, coborând spre 5 grade în a doua săptămână. Vor fi ploi temporare, mai însemnate cantitativ în primele două zile, dar și între 10–12 octombrie, precum și spre sfârșitul perioadei analizate.

Crișana

Vremea se va încălzi ușor la începutul intervalului, cu maxime ce vor crește de la 14 la 18 grade până pe 10 octombrie. După această dată, temperaturile vor coborî spre 15 grade, menținându-se constante până la final. Minimele vor varia între 5 și 8 grade, apoi vor scădea la 4–5 grade din 13 octombrie. Ploile vor fi moderate la începutul perioadei, cu o nouă creștere a probabilității de precipitații între 10–12 octombrie și în ultimele zile ale intervalului.

Transilvania

Temperaturile diurne vor urca de la 11 grade pe 6 octombrie la 17 grade pe 10 octombrie, apoi vor scădea treptat spre 14 grade. Noaptea, minimele vor fi de 6–7 grade la început, coborând la 2–4 grade în a doua parte a intervalului. Vor fi ploi temporare, mai abundente în perioada 6–7 octombrie.

Maramureș

Vremea se va încălzi până la 16 grade în perioada 8–10 octombrie, urmată de o răcire până la 14 grade după 12 octombrie. Temperaturile nocturne vor fi de 5–8 grade, coborând ulterior spre 3 grade între 15 și 19 octombrie. Ploile vor apărea în ambele săptămâni, cu episoade mai consistente în 6–7 octombrie și 10–12 octombrie.

Citește și: Transalpina rămâne închisă între Rânca și Obârșia Lotrului. Meteorologii au lansat noi avertizări de vreme rea

Moldova

În primele zile, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, cu maxime de 11–13 grade, urcând apoi până la 16–19 grade în 9–10 octombrie. Ulterior, temperaturile se vor stabiliza între 14 și 16 grade, iar minimele vor coborî de la 7–9 grade spre 4–5 grade în a doua săptămână. Ploi importante se vor înregistra între 7–9 octombrie, urmate de precipitații slabe, mai ales în nordul regiunii.

Dobrogea

Vremea va fi normală termic, cu maxime de 18–20 grade în primele zile, urmate de o scădere la 15–16 grade pe 8 octombrie și o nouă creștere spre 21 de grade în 10–11 octombrie. În a doua săptămână, valorile vor oscila între 16 și 18 grade, iar minimele vor coborî de la 10–12 grade spre 8 grade. Între 7–9 octombrie sunt așteptate ploi consistente, apoi probabilitatea de precipitații va scădea semnificativ.

Muntenia

În perioada 6–8 octombrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit, cu maxime de 14–16 grade, urcând treptat până la 20 de grade între 9–11 octombrie. Ulterior, temperaturile se vor stabiliza între 16–18 grade. Minimele vor fi de 7–9 grade, scăzând ușor la 5–6 grade în a doua săptămână. Vor fi ploi abundente între 7–9 octombrie, apoi doar izolat și slabe.

Oltenia

La începutul perioadei, maximele vor fi de 14–16 grade, urmând să crească la 20–21 grade între 9–11 octombrie, apoi să se stabilizeze la 16–18 grade. Temperaturile nocturne vor coborî de la 8–9 grade la 6 grade spre finalul intervalului. Vor fi ploi însemnate între 7–9 octombrie, urmate de o perioadă mai stabilă.

La munte

În primele zile, vremea va fi rece, cu maxime de 4–5 grade, iar la peste 2.000 m – în jur de 0 grade. Între 8–10 octombrie, temperaturile vor crește la 7–9 grade, apoi se vor menține între 4 și 7 grade. Minimele vor coborî treptat de la 1–2 grade la -2...0 grade. Între 7–9 octombrie, vor fi precipitații pe arii extinse, predominant ploi, dar și ninsori la altitudini de peste 1.800 m, în special în Carpații Meridionali.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
Vești proaste de la ANM. Al doilea CICLON lovește cu PUTERE România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Cod roșu de ploi și vijelii
gandul.ro
image
Avertizare meteo: Cod roșu de ploi abundente în trei județe. Cod portocaliu în Muntenia și Dobrogea, ninsori viscolite la altitudini mari
mediafax.ro
image
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
De ce nu mai pornește centrala termică și ce poți face înainte să chemi instalatorul. Cele mai comune erori
playtech.ro
image
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Dăduse în "darul băuturii", dar a fost salvat de Gigi Becali. Acum s-a aflat totul: "Era terminat, distrus!"
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Ike Turner Jr, fiul regretatei Tina Turner, a murit la 67 de ani
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Ajutor de încălzire 2025. Cine poate beneficia de bani în sezonul rece
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
Amal și George Clooney, Profimedia 1043240066 jpg
Amal Clooney a îmbrăcat culoarea vedetă a toamnei! Avocata și-a făcut încă o dată celebrul soț extrem de mândru
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Lipsa totală de respect pe care a avut-o Meghan când a trecut pe lângă tunelul în care a murit Prințesa Diana

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!