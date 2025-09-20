Vreme frumoasă în weekend, cu temperaturi peste normalul perioadei

Meteorologii ANM anunță pentru sâmbătă și duminică, 20-21 septembrie, vreme frumoasă în întreaga țară, cu temperaturi mai ridicate decât mediile normale și cer predominant senin.

Procesul de încălzire va continua, astfel că valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei. Cerul va fi mai mult senin, cu trecătoare înnorări în timpul zilei în estul și sud-estul României. Vântul va sufla slab și moderat.

Valorile maxime se vor încadra între 24 și 30 de grade, iar minimele între 9 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, unde se pot înregistra până la 4 grade. De asemenea, se va semnala ceață pe arii restrânse în Transilvania și izolat în restul țării.

Vremea în weekend, în Capitală

Sâmbătă, 20 septembrie, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade, iar cea minimă va fi de11…14 grade.

Duminică, 21 septembrie, vremea se va menține frumoasă și mai caldă decât în mod normal în ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 12-15 grade.

În perioada 22‑25 septembrie, vremea va rămâne mai caldă decât în mod normal în această perioadă. Nu sunt anunțate precipitații.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Potrivit ANM, în săptămâna 22-29 septembrie valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toată țara, dar mai ales în jumătatea de vest a teritoriului. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sud- vestice și în general deficitar în restul teritoriului.

În săptămâna 29 septembrie-6 octombrie, temperatura medie a aerului se va situa în jurul mediilor climatologice ale acestei săptămână în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații estimate pentru această săptămână vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

În săptămâna 6-13 octombrie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

În săptămâna 13-20 octombrie, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință ușor deficitară în toată țara, a precizat ANM.