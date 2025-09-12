Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni: unde va ploua

Meteorologii au emis, vineri, prognoza pe termen lung pentru următoarele patru săptămâni. Conform estimărilor, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului, iar precipitațiile vor varia de la o regiune la alta.

La începutul celor patru săptămâni, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Regimul pluviometric va fi ușor în creștere, local, în extremitatea de nord, dar deficitar în zonele de sud-vest.

Săptămâna 15 - 22 septembrie

Valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor. În ceea ce privește ploile, regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în nordul țării, dar deficitar în zonele sud-vestice, în rest fiind aproape de normal.

Săptămâna 22 - 29 septembrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale în întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de valorile obișnuite, cu posibilitatea unui ușor deficit în regiunile nordice, centrale și estice.

Săptămâna 29 septembrie - 6 octombrie

Mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele normale pentru toate regiunile țării. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de valorile climatologice normale.

Săptămâna 6 - 13 octombrie

Valorile termice medii se vor menține în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Precipitațiile estimate vor fi apropiate de normal în majoritatea regiunilor.