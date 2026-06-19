Vreme de vară în România: temperaturi de până la 32 de grade și averse izolate în zonele montane

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță pentru vineri, 19 iunie, o încălzire a vremii în majoritatea regiunilor, cu valori termice care vor depăși ușor mediile perioadei în vestul și sud-vestul țării.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni călduroasă în Banat și Crișana, iar local și în Oltenia și Muntenia, unde maximele vor urca până la 32 de grade Celsius, în special în Crișana și Banat. La polul opus, pe litoral se vor înregistra în jur de 24 de grade.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări accentuate în zona montană, în special în Carpații Orientali, dar și în nordul Moldovei. Aici, pe arii restrânse, vor apărea averse slabe, în general de 5–10 l/mp, izolat până la 15 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul ploilor, când rafalele pot atinge 40–50 km/h.

„Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (rafale de 40-50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Crișana și Banat, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18...20 grade în Dealurile de Vest și pe litoral”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

În Capitală, vremea se menține frumoasă și caldă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile vor ajunge la 28–30 de grade, iar noaptea vor coborî la 14–17 grade Celsius.

La munte, dimineața va aduce vreme predominant însorită, însă spre seară apar înnorări și ploi de scurtă durată, în special în Carpații Orientali, unde nu sunt excluse nici fenomene electrice.

Pe litoral, ziua de vineri se anunță una frumoasă, cu soare, briză plăcută și temperaturi de până la 27 de grade, în timp ce apa mării va avea în jur de 18 grade Celsius.

Pentru sâmbătă, meteorologii anunță o nouă încălzire ușoară, dar și o accentuare a instabilității atmosferice în a doua parte a zilei. Sunt posibile ploi torențiale, care pot depăși local 30 l/mp și pot fi însoțite de grindină.



