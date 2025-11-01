Vreme de vară în prima zi din noiembrie. Temperaturile pot ajunge la 24-25°C în vestul și sudul țării

Prima zi a lunii noiembrie aduce temperaturi de primăvară în aproape toată țara. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va fi frumoasă și caldă, cu maxime de până la 24-25 de grade Celsius în vestul și sudul României.

Vremea se menține deosebit de caldă pentru începutul lunii noiembrie. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 14 grade în nordul Moldovei și 24-25 de grade Celsius în Crișana, Banat, Oltenia și sudul Munteniei.

Minimele se vor situa între 0 și 10 grade Celsius, dar în depresiunile din estul țării, termometrele pot coborî până la -3 grade. În schimb, în zonele de litoral și pe dealurile de vest, valorile nocturne vor fi mai ridicate, ajungând la 11–13 grade.

Cerul va fi variabil spre senin, însă ceața își va face apariția dimineața și noaptea în zonele joase, mai ales în sud, centru și est. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări pe crestele montane și în sudul Banatului.

Vreme frumoasă și în Capitală

În Capitală, locuitorii se pot bucura de o zi cu temperaturi de până la 20–21 de grade Celsius. Cerul va fi senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab. Dimineața și seara pot fi ceață și nori joși. Minimele nocturne vor coborî până la 5–7 grade.

Când revine frigul

Meteorologii estimează că vremea va rămâne ușor mai caldă decât normalul perioadei și în prima parte a lunii noiembrie. Abia spre finalul lunii, frigul își va face simțită prezența. Între 24 noiembrie și 1 decembrie, valorile termice vor reveni la mediile climatologice ale perioadei, iar precipitațiile vor fi normale pentru sfârșitul toamnei.