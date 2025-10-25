Vremea în weekend. Temperaturile urcă până la 20 de grade.Unde revin ploile

Weekendul aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit pentru finalul lunii octombrie, însă ploile se vor întoarce treptat în jumătatea vestică a României.

Maximele pornesc de la 9–10 grade în depresiuni și ajung până la 20 de grade în sudul țării, dar spre seară cerul se înnorează, iar la noapte sunt așteptate ploi în special în Banat, Crișana și Maramureș.

În Dobrogea și Bărăgan, soarele domină toată ziua, iar vântul s-a mai domolit. Temperaturile scad ușor față de vineri, dar rămân ridicate pentru această perioadă – în jur de 19 grade la amiază.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea rămâne frumoasă, cu vânt slab și maxime de 18 grade, în timp ce în nordul Moldovei și în Bucovina dimineața este ceațoasă, apoi iese soarele, iar temperaturile urcă până la 16 grade. Noaptea, cerul se va înnora din nou și e posibil să plouă trecător.

În Transilvania și Maramureș, ziua este însorită, cu 14–15 grade, dar după lăsarea serii se răcește accentuat, iar la Miercurea Ciuc se pot înregistra chiar –4 grade.

În Banat și Crișana, vremea se încălzește ușor, cu 18 grade la amiază, însă la noapte ploile se vor extinde în toată zona.

În Oltenia, ziua va fi plăcută, cu 20 de grade, dar spre seară norii se adună și ploile vor cuprinde treptat întreaga regiune.

În Muntenia, soarele va domina cerul mare parte din zi, însă în sud-vest, spre Alexandria, ar putea apărea câțiva stropi. Maximele ajung tot la 20 de grade.

La munte, vremea este frumoasă, cu soare și temperaturi similare celor de vineri, dar vântul rămâne activ în Carpații Orientali. După lăsarea nopții, ploile se întorc, iar la altitudini mari vor fi lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea în București

În București, vremea se menține caldă, cu o zi însorită și o maximă de 20 de grade. Noaptea se va înnora treptat, iar spre dimineață sunt posibile ploi ușoare.

Sâmbătă, vremea se menține caldă, pentru această perioadă. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, apoi se va înnora și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 18 grade, iar cea minimă de 5…7 grade.

Duminică, vremea se va menține ușor mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Cerul va fi temporar noros, iar mai ales seara și noaptea va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 18…19 grade, iar cea minimă de 8…10 grade.