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Cât costă, de fapt, verile caniculare: presiunea ascunsă asupra energiei europene

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România a intrat în valul de caniculă într-un context în care temperaturile sunt așteptate să atingă niveluri record în mai multe regiuni, iar consumul de electricitate tinde să reacționeze rapid la astfel de episoade extreme. Datele istorice din perioadele de vară arată că vârfurile de consum pot urca rapid cu câteva sute de MW, depășind în anumite episoade pragul de 1.000 MW, pe măsură ce utilizarea aparatelor de aer condiționat se suprapune peste consumul rezidențial și comercial obișnuit.

Termometru care arată 40 de grade Celsius la umbră
În România urmează câteva zile de foc. Foto arhivă

Acest tipar nu este izolat. La nivel european, aproximativ 45% dintre cele 800 de orașe analizate se află în zone de stres termic ridicat, într-un episod extins de temperaturi extreme care afectează simultan cererea de energie, infrastructura de distribuție și piețele angro de electricitate. În Franța și Marea Britanie, valul de căldură a depășit praguri istorice pentru final de iunie, într-un context în care sistemele urbane și energetice rămân calibrate structural pentru conservarea căldurii, nu pentru disiparea ei.

România, sub același val de căldură: consumul de energie intră în regim de vârf

România se aliniază tiparului regional de creștere accelerată a consumului de energie în perioadele de caniculă, însă cu o sensibilitate mai ridicată a cererii la variațiile de temperatură. Spre deosebire de economiile din Europa de Vest, unde răcirea este deja integrată structural în consumul de vară, piața locală reacționează mai abrupt în intervalele de temperaturi extreme.

În aceste condiții, consumul de electricitate se concentrează în special în orele de după-amiază și seară, când utilizarea simultană a aparatelor de climatizare și a consumului rezidențial general generează presiune suplimentară pe rețelele de distribuție. În episoadele recente de caniculă, variațiile de sarcină au fost suficient de mari încât să necesite echilibrare rapidă în sistem, în funcție de intensitatea și durata valurilor de căldură.

Stres termic în creștere și schimbarea structurală a consumului energetic european

În ultimele zile ale lunii iunie, Franța a înregistrat temperaturi extreme, în timp ce Londra a raportat maxime istorice, confirmând o tendință de accelerare a episoadelor de stres termic urban. Orașe precum Paris și Londra sunt construite în principal pentru conservarea căldurii în sezonul rece, ceea ce amplifică efectul temperaturilor ridicate din timpul verii.

În acest context, cererea pentru răcire devine un factor structural al consumului energetic. În Franța, doar aproximativ 25% dintre gospodării sunt dotate cu aer condiționat, comparativ cu circa 50% în Italia și Spania, în timp ce în Statele Unite și Japonia nivelul de penetrare se apropie de 90%, susține analistul XTB Claudiu Cazacu, precizând că, în Singapore, dezvoltarea climatizării este istoric asociată cu creșterea productivității economice, fiind considerată un factor de transformare structurală a economiei urbane.

Energie, politică publică și dezbaterea privind aerul condiționat

Aerul condiționat rămâne un subiect sensibil în Europa, în special în Franța, unde dezbaterea publică a oscilat între considerente de eficiență energetică și impact climatic. Criticile vizează atât consumul suplimentar de energie, cât și utilizarea refrigeranților, în timp ce efectul de insulă de căldură urbană este amplificat de evacuarea aerului cald în exterior, ceea ce poate ridica temperaturile locale cu 2–3 grade, potrivit unor studii.

Totuși, în contextul valurilor recente de căldură, discuția s-a mutat de la limitarea utilizării aerului condiționat către extinderea accesului la răcire în clădiri publice, inclusiv școli și spitale. În Franța, mii de instituții de învățământ au fost închise temporar, iar spitalele au recurs la unități mobile de climatizare, în lipsa infrastructurii fixe.

Sistemul energetic francez sub presiune sezonieră

Franța se află într-o poziție particulară în Europa, cu aproximativ 95% din producția de electricitate provenind din surse cu emisii reduse, dintre care peste două treimi sunt asigurate de energia nucleară. Această structură oferă stabilitate pe termen lung, dar introduce vulnerabilități în perioadele de temperaturi extreme.

În condiții de caniculă, necesarul de răcire crește simultan cu potențiale constrângeri de producție în centralele nucleare, determinate de temperatura ridicată a apei de răcire. În timpul valului recent, consumul de energie a crescut cu până la 12 GW la vârf, echivalent cu aproximativ 25,8% peste nivelurile obișnuite.

Volatilitate accentuată pe piața energiei europene

Valul de caniculă a generat fluctuații semnificative pe piața angro a electricității din Franța, unde prețurile au oscilat între 30 și 433 EUR/MWh într-un interval scurt. În săptămâna anterioară, variațiile fuseseră mult mai reduse, între 0 și 168 EUR/MWh.

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La nivelul consumatorilor finali, prețul energiei electrice în semestrul doi al anului trecut s-a situat în jurul valorii de 0,256 EUR/kWh, în timp ce în România nivelul a fost de aproximativ 0,289 EUR/kWh. Diferențele reflectă atât structura piețelor naționale, cât și modul în care șocurile de cerere se transmit din piața angro către consumatorul final.

Presiune pe infrastructură și întreruperi locale

Creșterea consumului în perioadele de vârf a dus la suprasolicitarea rețelei electrice în anumite regiuni din Franța, unde au fost raportate întreruperi temporare de alimentare. În același timp, densitatea urbană ridicată amplifică efectul de insulă de căldură, întrucât aerul cald evacuat din clădiri contribuie suplimentar la creșterea temperaturilor ambientale.

Dimensiunea economică a răcirii

Creșterea utilizării aerului condiționat are un impact direct asupra consumului total de energie. Estimările indică faptul că o creștere de aproximativ 10% a consumului anual de electricitate în Franța, determinată de climatizare și valuri de căldură, ar putea genera un necesar suplimentar de circa 45.000 GWh.

La prețuri medii ale energiei la nivel rezidențial, acest volum suplimentar este echivalent cu un impact economic estimat la aproximativ 11,5 miliarde de euro.

Industrie și piețe: câștigători structurali ai valurilor de căldură

Producătorii de echipamente de climatizare beneficiază direct de această dinamică. Companii precum Daikin au înregistrat creșteri de aproximativ 18,8% pe bursă, în timp ce Mitsubishi Electric a avansat cu 22,3%. În China, evoluțiile au fost mai eterogene, cu Gree în scădere de 9,2% și Midea relativ stabilă, cu o variație marginal negativă.

Diferențele reflectă expunerea regională și ciclurile investiționale în infrastructura de răcire.

Regenerabile, nuclear și sezonalitate

Structura energetică franceză, dominată de nuclear și completată de surse regenerabile în proporție de aproximativ 95%, introduce o dinamică sezonieră asimetrică: producția rămâne relativ stabilă, în timp ce cererea variază puternic în funcție de temperatură.

Val de căldură fără precedent în Europa: temperaturi record înregistrate în Germania și Italia

Energia solară adaugă o corelație parțială între producție și consum în timpul verii, dar nu este suficientă pentru a acoperi vârfurile generate de climatizare.

Infrastructură urbană și adaptare climatică

Clădirile din marile orașe europene sunt în mare parte proiectate pentru conservarea căldurii, nu pentru răcire activă. Acest dezechilibru structural amplifică impactul valurilor de căldură și crește dependența de soluții energetice intensive.

În lipsa infrastructurii de climatizare în instituții publice, școli și spitale, autoritățile recurg frecvent la soluții temporare, inclusiv unități mobile de răcire.

Dimensiunea sistemică a șocurilor climatice

Valurile de căldură transformă variabile climatice în variabile economice directe, prin transmiterea șocului din temperatură în consum, prețuri și infrastructură. În economii cu penetrare redusă a aerului condiționat, această transmitere este mai abruptă și mai concentrată în timp, amplificând volatilitatea sistemului energetic.

Industrie, piețe și adaptarea structurală a economiei energetice

În ansamblu, episodul recent de caniculă evidențiază o convergență între schimbările climatice, structura urbană și vulnerabilitățile sistemelor energetice europene, unde cererea de răcire devine un factor structural al consumului de electricitate, cu efecte directe asupra prețurilor, infrastructurii și industriei.

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