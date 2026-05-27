Alertă de vreme rea: cod portocaliu de vijelie în patru județe din țară. Cetățenii, avertizați prin RO-Alert

Meteorologii au emis miercuri, 27 mai, mai multe coduri portocalii de vilejie în patru județe din țară. Vântul va bate cu viteze de până la 80 de km/h.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), sunt vizate localități din 4 județe din nord-estul României: Botoșani, Neamț, Iași și Vaslui, cele mai multe fiind din județul Iași. Avertismentele sunt valabile miercuri, 27 mai, între orele 17:46-18:45.

ANM transmite că va fi vijelie puternică, ia vântul va bate cu viteze de de 70…80 km/h. În consecință, cetățenii au fost avertizați și prin sistemul RO-Alert.

În rest, meteorologii au anunțat temperaturi de vară, care vor urca până la 31 de grade în multe regiuni. Cu toate acestea, în a doua parte a zilei, nouă județe din nordul țării au intrat sub cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale.

Au loc episoade de instabilitate atmosferică accentuată, cu intensificări susținute ale vântului, ale cărui rafale ce pot atinge viteze de 50 până la 70 km/h, iar în mod izolat pot depăși chiar și pragul de 80 km/h.

Pe lângă vântul puternic, sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi, local, de 15 până la 25 de litri pe metru pătrat într-un interval scurt de timp.