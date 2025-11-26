Temperaturi de până la 20 de grade în sud-est. Cum va fi vremea în restul țării

search
Publicat:

Miercuri, în estul și în sud-estul României va fi mai cald decât ar fi normal, temperaturile urmând să urce până la 19-20 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi mai rece. Dimineață sunt în vigoare mai multe avertizări Cod galben de vânt și ceață.

Ceața se va ridica după orele dimineții. FOTO shutterstock
Ceața se va ridica după orele dimineții. FOTO shutterstock

Cerul va fi înnorat în vestul țării, unde vor apărea ploi sporadice, însă în restul regiunilor vremea rămâne predominant plăcută. În Moldova vremea continuă să se încălzească și se ating 16 grade, în timp ce în vest maxima nu trece de 10 grade. În nordul Transilvaniei și Maramureș, ziua va fi mohorâtă, cu nebulozitate persistentă, ploi trecătoare și vânt moderat. Temperaturile urcă până la aproximativ 12 grade.

În județul Caraş-Severin, zona de munte (peste 1800 m), precum și Județul Hunedoara, tot la peste 1800 m altitudine, este în vigoare un Cod galben de vânt, valabil până la ora 11.

„Se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90...120 km/h,  precizează ANM.  

Un Cod galben de ceață este valabil, până la ora 10.33,  în zona depresionară a județului Harghita, respectiv zona localităților: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Gălăuțaș, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Vizibilitatea este redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Prognoza ANM pentru această săptămână arată că vremea se va încălzi semnificativ în aproape întreaga țară, cu cer variabil și ploi slabe local, mai ales în vest și la munte. Temperaturile maxime vor ajunge până 19…20 de grade, iar minimele vor fi cuprinse între -4 și 12 grade.

În București, maximele vor ajunge la 15–16 grade, iar minimele între 6 și 7 grade, cu cer variabil și posibilitate de ploaie slabă seara și noaptea.

