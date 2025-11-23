Meteorologii au anunțat când se încălzește. Prognoza pentru săptămâna viitoare

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), România va traversa în următoarele zile un scurt episod de vreme rece, cu precipitații locale, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, urmat de o încălzire semnificativă în aproape întreaga țară. Prognoza este valabilă până pe 30 noiembrie 2025.

Intervalul 23–24 noiembrie

Temperaturile vor scădea semnificativ în sud, centru și sud-est și ușor în rest, astfel că vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit în vest și nord, iar în rest se va încadra în limite normale pentru această perioadă. Cerul va fi înnorat, cu precipitații slabe local, predominant ninsoare la munte și lapoviță în vest, centru și nord, iar în celelalte zone ploaie. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele Carpaților Orientali. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 14 grade, iar minimele între -3 și 5 grade. Dimineața și noaptea vor fi zone cu ceață.

În București, cerul va avea înnorări și trecător ploaie slabă, temperatura maximă ajungând la 8–9 grade, iar minima în jur de 0 grade.

Intervalul 24–25 noiembrie

Vremea se va încălzi în vestul țării, iar în rest temperaturile vor fi similare cu ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu ploi slabe în Banat, Crișana, Maramureș și Oltenia, iar la altitudini mari vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între 3 și 12 grade, iar minimele între -3 și 10 grade, coborând spre -7 în depresiunile din estul Transilvaniei. În Capitală, vremea va fi frumoasă, cu maxime de 10–11 grade și minime de 0–2 grade.

Intervalul 25–27 noiembrie

Vremea se va încălzi semnificativ în aproape întreaga țară, cu cer variabil și ploi slabe local, mai ales în vest și la munte. Temperaturile maxime vor fi între 6 și 19 grade, iar minimele între -4 și 12 grade. În București, maximele vor ajunge la 15–16 grade, iar minimele între 6 și 7 grade, cu cer variabil și posibilitate de ploaie slabă seara și noaptea.

Intervalul 27–30 noiembrie

Valorile termice vor scădea ușor în primele două zile, apoi vremea se va încălzi din nou. Temporar vor fi precipitații, mai ales în sud-est. În Capitală, temperaturile vor scădea inițial, apoi vor crește, cu posibilitate de ploaie temporară.

ANM recomandă prudență pe drumurile afectate de ceață sau precipitații și atenție la variațiile bruște de temperatură, în special în zonele montane.