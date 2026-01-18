România, afectată de o masă de aer arctic. „Este o circulație de blocaj”. La cât scad temperaturile

O masă de aer polar din nordul continentului s-a instalat la noi și nu va pleca prea curând, spun meteorologii. Temperaturile vor rămâne mult sub normalul perioadei, cu minime de -20 de grade Celsius.

Gerul care a cuprins România vine din zonele arctice. Aerul foarte rece a coborât spre estul continentului, unde, în ultimele săptămâni, a nins mult, mai ales în Rusia europeană. Zăpada a menținut frigul și a răcit și mai tare aerul care s-a așezat ca o cupolă, blocând astfel aerul mai cald și menținând temperaturi extrem de joase.

"Un anticiclon mobil, care va determina în perioada următoare, cel puțin în prima jumătate a săptămânii viitoare, o vreme deosebit de rece, temperaturi cu mult sub normalul perioadei. Pentru că vorbim despre acest aer rece suprarăcit, va fi destul de greu de înlocuit cel puțin în următoarele 2 săptămâni. Este o circulație de blocaj. În acest moment, jumătatea estică a continentului este sub influența acestui aer foarte rece", a explicat meteorologul Mihai Timu pentru Știrile ProTV.

Gerul a cuprins toată țară

În pasul Tihuța din Bistrița-Năsăud, s-au înregistrat minus 18 grade. Țevile au înghețat, iar mulți oameni au rămas fără apă potabilă. La mare, activitatea din porturi este blocată, iar navele au rămas la cheu.

Pe litoral, vântul suflă cu putere, la rafală cu 50 km/h. În toate porturile de la Marea Neagră au fost suspendate manevrele. Nu intră și nu iese nicio navă, pentru că marea este foarte agitată și înalță valuri mari de 2-3 metri.

La Izvoarele, în județul Galați, asistenții sociali au mers pe la bătrânii singuri. Unii mai au lemne doar pentru câteva zile și au îndurat cu greu nopțile din ultima săptămână.

În orașul Cluj-Napoca, dimineață, gerul a produs un fenomen aparte, o perdea de aburi ridicându-se deasupra râului Someșul Mic după ce afară au fost înregistrate -11 grade.

Frigul de ianuarie a paralizat și pădurile de pe Valea Prahovei. La marginea Drumului Național 1, nu departe de Sinaia, trunchiurile stau drepte, încleștate parcă, în niște armuri de gheață.