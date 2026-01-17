search
Patru zile de ger extrem în România, cu temperaturi de până la -20°C și vânt puternic. Alertă meteo pentru întreaga țară

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România va fi afectată de patru zile de ger extrem, de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00, cu temperaturi de până la -20°C și intensificări ale vântului care vor amplifica senzația de frig.

Vreme extremă în România FOTO: Arhivă

România intră într-o perioadă de patru zile cu ger extrem, ce va afecta aproape întreaga țară până la începutul săptămânii viitoare.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit de rece sâmbătă în jumătatea estică a țării, iar de duminică temperaturile scăzute se vor resimți în toate regiunile. Avertizarea este valabilă de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00- până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00.

„Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade”, a transmis ANM.

Meteorologii avertizează că vântul va prezenta intensificări, mai ales în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze de 40–60 km/h, sporind senzația de frig și risc de degerături.

Sâmbătă, în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15...-10 grade, iar local în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade.

„Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor, iar în jumătatea nordică a Moldovei și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în mare parte a intervalului în est și sud-est, unde doar trecător și izolat vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Banatului și local în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -12grade în nordul și estul Moldovei și în jurul a 0 grade în Dealurile de Vest, iar minimele vor fi cuprinse în general între -17 și -6 grade. Pe arii restrânse va fi ceață cu depunere de chiciură”, au precizat meteorologii.

