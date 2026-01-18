search
Duminică, 18 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Alertă meteo în Kamceatka. Doi oameni au murit striviți de zăpada căzută de pe acoperișuri

0
0
Publicat:

Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski, din Extremul Orient al Rusiei, după ce zăpada s-a prăbușit de pe acoperișuri și le-a îngropat de vii, au anunțat joi autoritățile locale, în condițiile în care Peninsula Kamceatka este în mare parte paralizată de o serie de furtuni puternice de iarnă.

Viața în Kamceatka a fost paralizată după mai multe zile de ninsori abundente FOTO Captură video X
Viața în Kamceatka a fost paralizată după mai multe zile de ninsori abundente FOTO Captură video X

Începând de luni, mai multe sisteme de joasă presiune formate în Marea Ohotsk au traversat Kamceatka și alte regiuni din Extremul Orient rus, aducând vânt puternic și ninsori record, scrie The Moscow Times.

Primarul orașului Petropavlovsk-Kamceatski, Evgheni Beliaev, a declarat stare de urgență la nivelul întregului oraș la scurt timp după ce a fost raportat primul deces, joi. Măsura are scopul de a permite alocarea unor resurse suplimentare pentru deszăpezirea de urgență. Beliaev a pus tragedia pe seama companiilor de administrare a imobilelor, pe care le-a acuzat că nu au curățat la timp acoperișurile și că au așteptat ca furtuna de zăpadă să treacă.

Filiala regională a Comitetului de Investigații al Rusiei a anunțat că a deschis un dosar penal pentru încălcarea normelor de siguranță soldată cu moartea unei persoane, după ce un bărbat de 60 de ani a fost ucis de zăpada căzută de pe acoperișul unui bloc cu două etaje.

Sursa: X / raging545 @raging545

Ministrul Situațiilor de Urgență din regiunea Kamceatka, Serghei Lebedev, a declarat ulterior că un alt bărbat, în vârstă de 63 de ani, a fost îngropat de viu de zăpada căzută de pe acoperișul unei case cu un singur nivel. Echipajele medicale au ajuns la fața locului și au încercat să-l resusciteze, însă fără succes, a precizat Lebedev.

„Fac din nou apel la populație să fie atentă la cantitățile uriașe de zăpadă acumulate pe acoperișuri în timpul ciclonului”, a transmis ministrul într-un comunicat. „Temperaturile au crescut, iar zăpada a început să cadă de pe acoperișuri.”

Sursa: X / NEXTA

Viața în Kamceatka a fost practic paralizată după mai multe zile de ninsori abundente și vânt puternic. Școlile au fost închise, iar transportul public suspendat în capitala regională, Petropavlovsk-Kamceatski, unde cartiere întregi au fost acoperite de zăpadă.

Imagini video transmise de un locuitor din Petropavlovsk-Kamceatski publicației The Moscow Times arată troiene care ajung până la etajul al doilea al blocurilor și localnici care lucrează împreună pentru a îndepărta zăpada ce blochează intrările în clădiri.

Sursa: X / raging545 @raging545

Meteorologii au avertizat asupra unor condiții meteo severe de iarnă în Kamceatka, cu ninsori abundente de zăpadă umedă, viscol și vânt puternic, prognozate din noaptea de miercuri spre joi.

În Petropavlovsk-Kamceatski și în unele zone ale districtului Elizovski, prognozele indică ninsori abundente, vizibilitate redusă și depuneri periculoase de polei cauzate de zăpada umedă, cu vânt din est ce poate atinge viteze de 25–30 de metri pe secundă (56–67 mile pe oră).

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Piața imobiliară a României în 2026, sub presiunea fiscală și economică. Lecția bulgară: Piața imobiliară de la Sofia este în plină expansiune, prețurile au crescut cu 156% în ultimii 10 ani
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Gigi Becali, atac la Dan Șucu după ce Rapid l-a luat pe Moruțan: „Eu nu sunt ca el! Nu fac așa ceva!”
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
Gafă a Paulei Seling, la preselecția pentru Eurovision din Moldova. Expresia folosită despre care spune că nu știa că e în limba rusă
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a rupt tăcerea și și-a descris fiul în două cuvinte
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Pericolul ascuns din casele românilor. Folosite greşit, ne pot costa viaţa
observatornews.ro
image
BREAKING! Mario Iorgulescu, urmărit și bătut în Italia
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Povestea de viață impresionantă a lui ”Popeye”, culturistul care a murit la 55 de ani. Ce și-a injectat în mușchi
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Unde te dai cu sania dacă nu știi să schiezi în România! Sinaia, singura stațiune care nu are și pârtie de săniuș
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”
click.ro
image
Singura ciorbă pe care Elena Ceaușescu o evita. Bucătarii familiei nu aveau niciodată voie să o pregătească
click.ro
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Clasamentul celor mai frumoase destinații de vacanță. Un creator de conținut din România a dat verdictul: „Clar ne întoarcem!”

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor