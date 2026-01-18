Video Alertă meteo în Kamceatka. Doi oameni au murit striviți de zăpada căzută de pe acoperișuri

Cel puțin două persoane au murit în orașul Petropavlovsk-Kamceatski, din Extremul Orient al Rusiei, după ce zăpada s-a prăbușit de pe acoperișuri și le-a îngropat de vii, au anunțat joi autoritățile locale, în condițiile în care Peninsula Kamceatka este în mare parte paralizată de o serie de furtuni puternice de iarnă.

Începând de luni, mai multe sisteme de joasă presiune formate în Marea Ohotsk au traversat Kamceatka și alte regiuni din Extremul Orient rus, aducând vânt puternic și ninsori record, scrie The Moscow Times.

Primarul orașului Petropavlovsk-Kamceatski, Evgheni Beliaev, a declarat stare de urgență la nivelul întregului oraș la scurt timp după ce a fost raportat primul deces, joi. Măsura are scopul de a permite alocarea unor resurse suplimentare pentru deszăpezirea de urgență. Beliaev a pus tragedia pe seama companiilor de administrare a imobilelor, pe care le-a acuzat că nu au curățat la timp acoperișurile și că au așteptat ca furtuna de zăpadă să treacă.

Filiala regională a Comitetului de Investigații al Rusiei a anunțat că a deschis un dosar penal pentru încălcarea normelor de siguranță soldată cu moartea unei persoane, după ce un bărbat de 60 de ani a fost ucis de zăpada căzută de pe acoperișul unui bloc cu două etaje.

Ministrul Situațiilor de Urgență din regiunea Kamceatka, Serghei Lebedev, a declarat ulterior că un alt bărbat, în vârstă de 63 de ani, a fost îngropat de viu de zăpada căzută de pe acoperișul unei case cu un singur nivel. Echipajele medicale au ajuns la fața locului și au încercat să-l resusciteze, însă fără succes, a precizat Lebedev.

„Fac din nou apel la populație să fie atentă la cantitățile uriașe de zăpadă acumulate pe acoperișuri în timpul ciclonului”, a transmis ministrul într-un comunicat. „Temperaturile au crescut, iar zăpada a început să cadă de pe acoperișuri.”

Viața în Kamceatka a fost practic paralizată după mai multe zile de ninsori abundente și vânt puternic. Școlile au fost închise, iar transportul public suspendat în capitala regională, Petropavlovsk-Kamceatski, unde cartiere întregi au fost acoperite de zăpadă.

Imagini video transmise de un locuitor din Petropavlovsk-Kamceatski publicației The Moscow Times arată troiene care ajung până la etajul al doilea al blocurilor și localnici care lucrează împreună pentru a îndepărta zăpada ce blochează intrările în clădiri.

Meteorologii au avertizat asupra unor condiții meteo severe de iarnă în Kamceatka, cu ninsori abundente de zăpadă umedă, viscol și vânt puternic, prognozate din noaptea de miercuri spre joi.

În Petropavlovsk-Kamceatski și în unele zone ale districtului Elizovski, prognozele indică ninsori abundente, vizibilitate redusă și depuneri periculoase de polei cauzate de zăpada umedă, cu vânt din est ce poate atinge viteze de 25–30 de metri pe secundă (56–67 mile pe oră).