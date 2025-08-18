Cod galben de ploi valabil în mai multe județe ale țării. Vor fi și rafale de vânt de până la 70 km/h

Meteorologii au emis luni, 18 august, un Cod galben de instabilitate atmosferică valabil în mai multe județe ale țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul orar 12:00 - 23:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp.

Sunt marcate cu Cod galben județele Mehedinți, Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov și parțial Prahova și Dâmbovița.