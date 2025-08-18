Județele aflate sub Cod Roșu de vijelii puternice, ploi torențiale și grindină. Rafalele vor ajunge până la 90 km/h

Meteorologii au emis, luni, 18 august, o avertizare de Cod roşu de furtună, valabilă pentru judeţele Olt şi Teleorman. Se vor înregistra averse torenţiale, grindină şi vijelii.

Potrivit meteorologilor, Codul roșu este în vigoare de, luni, în intervalul 18:42-19:30.

Sunt afectate: județul Olt: Mihăești, Seaca;

Județul Teleorman: Roșiorii de Vede, Peretu, Măldăeni, Scrioaștea, Troianul, Vedea, Călmățuiu de Sus, Rădoiești, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Sfințești, Stejaru;

„Se vor semnala grindină de medii și posibil mari dimensiuni (peste 4 cm), vijelie puternică cu viteze de peste 80...90 km/h, averse torențiale (25...40 l/mp), frecvente descărcări electrice”, a transmis ANM.