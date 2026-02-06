search
Vineri, 6 Februarie 2026
Vremea vineri, 6 februarie. Temperaturile scad ușor, dar se mențin mai mari decât normalul perioadei. Zonele în care ninge

Publicat:

Vremea se răcește ușor, vineri, dar rămâne mai caldă decât normalul perioadei. Vor fi ploi slabe în mare parte din țară, iar noaptea apar ninsori și precipitații mixte în nord și la munte. Maximele ajung la 10 grade, potrivit ANM.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Potrivit meteorologilor, valorile termice din timpul zilei vor fi în scădere față de zilele trecute în regiunile intracarpatice, dar în continuare în toată țara se vor situa peste mediile climatologic specifice datei.

Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații slabe în cea mai mare parte a țării.

Va ploua, iar în special din a doua parte a nopții, în Maramureș și în estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar în nordul și centrul Moldovei, precum și în zona subcarpatică a acestei regiuni va ninge. La munte ziua va ploua, iar noaptea vor fi precipitații mixte și la altitudini mari ninsori.

Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în a doua parte a intervalului, local în sud-vest cu viteze la rafală în general de 40...45 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 3 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 5 grade. Pe arii restrânse în zonele joase de relief, în special din sudul și estul țării, va fi ceață.

Vremea în Capitală

Cerul va fi mai mult noros, iar trecător îndeosebi seara și noaptea va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 7...8 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 2 grade. Dimineața vor fi condiții de ceață.

