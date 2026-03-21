Cum va fi vremea sâmbătă, în fiecare regiune din țară: temperaturi în creștere, până la 15 grade. Atmosferă mohorâtă în mai multe județe

Ziua de sâmbătă va fi predominant înnorată, cu vânt intens în jumătatea estică a țării și cu temperaturi în ușoară creștere. Maximele vor ajunge la 15 grade în nord‑vest, însă atmosfera va rămâne rece și închisă în multe regiuni.

Spre seară sunt posibile ploi slabe în est și sud‑est, iar la munte pot apărea episoade de lapoviță și ninsoare, potrivit Știrilor ProTV.

Vremea în Dobrogea și Bărăgan

Cerul rămâne acoperit, iar în a doua parte a zilei pot apărea câțiva stropi de ploaie. Vântul se intensifică treptat, însă temperaturile urcă până la 13–14 grade.

Vremea în Moldova

În sudul Moldovei și nordul Munteniei persistă norii, iar spre seară cresc șansele de ploaie. Rafalele de vânt pot atinge 60–65 km/h. Maximele se situează în jurul valorilor de 13–14 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele apare trecător dimineața, dar cerul se înnorează ulterior. Ploile sunt posibile după lăsarea serii, iar vântul se intensifică. Temperaturile ajung la 12–13 grade.

Vremea în Transilvania, Maramureș și Crișana

În nordul Transilvaniei și Maramureș, cerul rămâne acoperit, fără precipitații. Vântul este slab, iar maximele urcă spre 13 grade.

În vestul țării, vremea se încălzește ușor, cu până la 15 grade în Crișana. Norii persistă, dar nu sunt anunțate ploi. Minimele nocturne coboară la 2–3 grade.

În restul Transilvaniei, norii domină cerul, iar la munte sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul devine puternic în zonele înalte. În Sibiu și Târgu‑Mureș se vor înregistra aproximativ 12 grade.

Vremea în Oltenia și Muntenia

În Oltenia, cerul rămâne acoperit, iar noaptea pot apărea ploi slabe. Temperaturile ating 13 grade.

În Muntenia, norii persistă, iar spre noapte sunt posibile precipitații izolate. Vântul se intensifică în zona central‑estică, cu rafale de până la 65 km/h.

Vremea în București

Capitala are parte de o dimineață rece, dar temperaturile cresc pe parcursul zilei. Cerul este variabil, iar maxima ajunge la 11 grade, cu vânt slab.

Duminică se încălzește semnificativ, până la 15 grade, cu alternanțe de nori și soare.

Luni și marți, vremea va rămâne caldă pentru această perioadă, cu maxime de 14 grade și cer variabil.

Vremea la munte

În majoritatea masivelor, cerul rămâne înnorat. Dimineața este rece, dar temperaturile cresc după prânz, favorizând topirea stratului de zăpadă.

Duminică și luni, vremea se va menține caldă, cu înnorări trecătoare și vânt slab.

Marți, temperaturile rămân ridicate, vântul se va intensifică ușor, iar soarele va apărea printre nori.