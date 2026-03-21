Sâmbătă, 21 Martie 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Cum va fi vremea sâmbătă, în fiecare regiune din țară: temperaturi în creștere, până la 15 grade. Atmosferă mohorâtă în mai multe județe

Ziua de sâmbătă va fi predominant înnorată, cu vânt intens în jumătatea estică a țării și cu temperaturi în ușoară creștere. Maximele vor ajunge la 15 grade în nord‑vest, însă atmosfera va rămâne rece și închisă în multe regiuni.

Capitala are parte de o dimineață rece. FOTO Shutterstock
Spre seară sunt posibile ploi slabe în est și sud‑est, iar la munte pot apărea episoade de lapoviță și ninsoare, potrivit Știrilor ProTV.

Vremea în Dobrogea și Bărăgan

Cerul rămâne acoperit, iar în a doua parte a zilei pot apărea câțiva stropi de ploaie. Vântul se intensifică treptat, însă temperaturile urcă până la 13–14 grade.

Vremea în Moldova

În sudul Moldovei și nordul Munteniei persistă norii, iar spre seară cresc șansele de ploaie. Rafalele de vânt pot atinge 60–65 km/h. Maximele se situează în jurul valorilor de 13–14 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele apare trecător dimineața, dar cerul se înnorează ulterior. Ploile sunt posibile după lăsarea serii, iar vântul se intensifică. Temperaturile ajung la 12–13 grade.

Vremea în Transilvania, Maramureș și Crișana

În nordul Transilvaniei și Maramureș, cerul rămâne acoperit, fără precipitații. Vântul este slab, iar maximele urcă spre 13 grade.

În vestul țării, vremea se încălzește ușor, cu până la 15 grade în Crișana. Norii persistă, dar nu sunt anunțate ploi. Minimele nocturne coboară la 2–3 grade.

În restul Transilvaniei, norii domină cerul, iar la munte sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul devine puternic în zonele înalte. În Sibiu și Târgu‑Mureș se vor înregistra aproximativ 12 grade.

Vremea în Oltenia și Muntenia

În Oltenia, cerul rămâne acoperit, iar noaptea pot apărea ploi slabe. Temperaturile ating 13 grade.

În Muntenia, norii persistă, iar spre noapte sunt posibile precipitații izolate. Vântul se intensifică în zona central‑estică, cu rafale de până la 65 km/h.

Vremea în București

Capitala are parte de o dimineață rece, dar temperaturile cresc pe parcursul zilei. Cerul este variabil, iar maxima ajunge la 11 grade, cu vânt slab.

Duminică se încălzește semnificativ, până la 15 grade, cu alternanțe de nori și soare.

Luni și marți, vremea va rămâne caldă pentru această perioadă, cu maxime de 14 grade și cer variabil.

Vremea la munte

În majoritatea masivelor, cerul rămâne înnorat. Dimineața este rece, dar temperaturile cresc după prânz, favorizând topirea stratului de zăpadă.

Duminică și luni, vremea se va menține caldă, cu înnorări trecătoare și vânt slab.

Marți, temperaturile rămân ridicate, vântul se va intensifică ușor, iar soarele va apărea  printre nori.

Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
digi24.ro
image
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
stirileprotv.ro
image
Alimentul preferat al tuturor românilor, redus cu 40% în LIDL, începând de astăzi. Costă doar 10.29 lei
gandul.ro
image
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, şocat de decizia lui Mircea Lucescu: “De ce îl iei pe ăla care retrogradează şi nu pe cel care luptă la titlu?!”
fanatik.ro
image
Paul din Hamcearca și „Regele lipovenilor de pe malul stâng al Razelmului”. Cum îi vâna Securitatea comunistă pe românii care ascultau rock la Europa Liberă
libertatea.ro
image
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
digisport.ro
image
Avioanele cu laser, noul scut al Israelului: tehnologia care schimbă regulile 'jocului' împotriva dronelor
stiripesurse.ro
image
Donald Trump atacă NATO într-un mod fără precedent: „Niște lași! Un tigru de hârtie”
antena3.ro
image
Explozie de prețuri la pompă, Guvernul fără plan. Românii lasă mașina pentru metrou: "E mai sustenabil"
observatornews.ro
image
Am aflat. Motivul scandalos pentru care Jador și-a lăsat soția și copilul
cancan.ro
image
4.000.000.000 lei în plus alocați pentru pensii în 2026. Când crește punctul de pensie? Când se elimină CASS?
newsweek.ro
image
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
prosport.ro
image
Până la 30% în plus la alocaţia pentru copii. Cum pot obţine părinţii suma de bani
playtech.ro
image
Cristi Borcea anunţă cum poate reveni Dinamo spectaculos în SuperLiga: “Dacă pleacă de pe Arenă acolo, termină în top 3! Cu Karamoko şi Puşcaş spulberăm tot!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chuck Norris a murit, dar legenda rămâne! Cele mai tari glume, care îl fac nemuritor
digisport.ro
image
După aproape 20 de ani în Italia, un român s-a reîntors acasă: 'Se trăiește mai bine în România, sunt mai multe oportunități'
stiripesurse.ro
image
Un copil de 10 ani și-a pierdut viața în Prahova, după ce mașina familiei s-a izbit violent de un TIR plin cu paleți
kanald.ro
image
EXCLUSIV | Unde a ajuns mama biologică a Măriucăi, fetița adoptată de Luminița Anghel. Dezvăluiri controversate făcute de David Pușcaș: „Cerșește la Unirii”
wowbiz.ro
image
Imaginile care prevesteau ruptura dintre Andreea Popescu și Rareș. Ultima petrecere la care au fost spune totul despre răceala dintre ei. Detaliile care au atras atenția încă de atunci / FOTO
romaniatv.net
image
Putin face o ofertă de pace. Rusia propune SUA un târg pentru a înceta războiul
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce etnie are, de fapt, Thomas Shelby. Gafa făcută de producători în serialul „Peaky Blinders”
actualitate.net
image
Cele 4 zodii pentru care echinocțiul de primăvară aduce vești bune. Viața acestor nativi se va schimba cu 180 de grade
click.ro
image
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
click.ro
image
Cum arată o femeie de 70 de ani după un facelift spectaculos. Transformarea care a uluit internetul
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
ChatGPT Image Mar 20, 2026, 12 00 08 PM png
Horoscopul primăverii 2026, sezonul care separă dorințele de decizii. Te ții bine?
clickpentrufemei.ro
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Cetatea dacică de la Costești-Blidaru, una dintre cele mai impresionante fortificații din Munții Orăștiei
historia.ro
