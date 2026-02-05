Vremea se încălzește peste normalul perioadei: unde plouă și unde cresc temperaturile până la 16 grade

Meteorologii au anunțat că vremea de joi, 5 februarie, se va încălzi peste normalul perioadei în aproape toată țara. De asemenea, vor fi ploi în majoritatea regiunilor.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va continua să se încălzească, astfel că temperaturile se vor situa peste normele perioadei, în special în vest, nord-vest, centru și sud-est.

Cerul va fi temporar noros în regiunile vestice și nord-vestice, unde vor fi ploi pe arii restrânse, iar în rest va avea înnorări persistente și va ploua pe arii relativ extinse. La munte, la altitudini mari, vor predomina ninsorile, iar în rest vor fi precipitații mixte.

Pe alocuri, cu probabilitate mai mare în Carpații de Curbură, masivele estice ale Carpaților Meridionali și în zona de deal a Munteniei, vor fi cantități de apă mai însemnate, în general de 20–25 l/mp. Izolat se va forma polei.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Banat (50–60 km/h), local în Moldova și Dobrogea (40–55 km/h), precum și la munte (90–100 km/h în Munții Banatului și în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea redusă) și pe spații mici în celelalte zone.

Temperaturile maxime se vor încadra între 1–2 grade în extremitatea sudică a Olteniei și 14–16 grade în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 7 grade. Pe arii restrânse, mai ales dimineața și noaptea, va fi ceață.

În București, vremea va continua să se încălzească. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de 2–4 grade.