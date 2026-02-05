search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Marea provocare a Autostrăzii A1 Sibiu - Pitești. Tronsonul montan cu 50 de pasaje și un tunel de 1.7 kilometri

0
0
Publicat:

Cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat într-o etapă importantă. Pe sectorul montan Cornetu–Tigveni, lucrările avansează la fundații și la ecoductul de pe Valea Oltului, în timp ce șantierul se pregătește pentru forarea Tunelului Poiana, cel mai lung al autostrăzii.

Șantierul Autostrăzii A1, pe secțiunea Corbetu - Tigveni. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Șantierul Autostrăzii A1, pe secțiunea Corbetu - Tigveni. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Peste 40 de kilometri din cei 122 de kilometri ai Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești au fost deschiși traficului rutier în ultimii ani, iar cea mai dificilă porțiune, de aproximativ 80 de kilometri, între localitățile Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier, având termen de finalizare estimat pentru 2027–2028.

Autostrada montană traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș, iar traseul ei va cuprinde nouă tuneluri, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, și peste 100 de pasaje.

Cel mai complex tronson al viitoarei autostrăzi a fost proiectat între localitățile Cornetu (județul Vâlcea), de pe Valea Oltului, și Tigveni (județul Argeș), aflată în apropiere de Curtea de Argeș.

Mobilizare pe șantierul autostrăzii montane

Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești are o lungime de 37,5 kilometri și va cuprinde peste 50 de poduri, pasaje și viaducte, dar și Tunelul Poiana, situat la limita județelor Vâlcea și Argeș, cu o lungime de 1,7 kilometri. Sute de muncitori au fost mobilizați de la începutul anului pe traseul viitoarei autostrăzi de la poalele Munților Coziei.

Lucrările au demarat la începutul anului 2025, iar până în prezent statul român a emis autorizațiile necesare construcției pentru aproximativ 25 de kilometri din traseul autostrăzii. Pentru restul segmentelor este necesară revizuirea acordului de mediu și realizarea exproprierilor suplimentare.

Pe segmentele aflate în șantier au loc lucrări la fundațiile mai multor viaducte, foraje pentru piloți forați de mare adâncime, sunt amenajate platforme tehnologice și se montează armături și cofraje pentru viitoarele pile ale viaductelor.

În apropierea Mănăstirii Cornetu, de pe Valea Oltului, locul unde începe Secțiunea 3 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, au început lucrările la Ecoductul Călinești. Acesta va avea o lățime minimă de 100 de metri și o lungime de peste 300 de metri și va traversa DN7, calea ferată CF201 și râul Olt, între kilometrii 45+300 și 45+750, la nord de localitatea Călinești.

Au fost amenajate drumuri tehnologice și platforme de lucru, iar pe malurile Oltului se lucrează la stabilizarea versanților și la viitoarele fundații. Ecoductul Călinești, al doilea proiectat pe Autostrada Sibiu – Pitești, alături de cel din localitatea Lazaret, are rolul de a asigura continuitatea habitatelor naturale și de a permite traversarea în siguranță a faunei sălbatice peste infrastructura de transport.

Pregătiri pentru săparea celui mai lung tunel

De asemenea, a fost pregătit terenul pentru începerea forării celui mai lung tunel de pe Autostrada Sibiu – Pitești. La începutul lunii ianuarie, utilajul TBM (Tunnel Boring Machine), folosit la săparea tunelurilor lungi, a fost adus în Portul Constanța, iar componentele sale au fost transportate la Călărași, pentru preasamblare.

Citește și: Autostrada Sibiu - Pitești intră optimist în 2026. Primii kilometri și premierele de pe autostrada transcarpatică
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Imaginea 1/13: Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltulu Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (5) JPG
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) JPG
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (2) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (3) JPG
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (6) JPG
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (12) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (11) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltului, Tronsonul Cornetu Tigveni Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) jpg
Autostrada Sibiu Pitești Valea Oltulu Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (9) jpg

„După asamblarea preliminară a unor elemente, segmentele acestui «uriaș tehnologic» vor fi transportate, cu autovehicule agabaritice, pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu – Tigveni) a Autostrăzii Sibiu – Pitești (A1). Acest utilaj se remarcă prin câteva caracteristici notabile: diametrul de 12,49 metri (cât o clădire cu patru etaje), lungimea de 100 de metri (echivalentul unui teren de fotbal) și greutatea de 3.300 de tone. Tunelul Poiana (1,7 kilometri) va fi primul tunel rutier din România forat cu tehnologia TBM, o premieră națională absolută”, a informat, recent, Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Tunelul Poiana, cu câte două galerii și două benzi pe sens, a fost planificat pentru a traversa Dealul Frăsinet, între județele Vâlcea și Argeș, fiind necesar pentru a evita zona cu alunecări active de pe Valea Poieni.

Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni este construită de asocierea Astaldi/WeBuild – Tancrad. Contractul, semnat în 2022, are o valoare estimată de 5,32 miliarde de lei (fără TVA), iar finalizarea lucrărilor este așteptată în jurul anului 2028, în funcție de durata revizuirii acordului de mediu și de obținerea autorizațiilor de construire pentru restul traseului. Potrivit CNAIR, stadiul execuției a ajuns la circa 11%.

Odată cu finalizarea celor trei tronsoane aflate în șantier ale Autostrăzii Sibiu – Pitești, aceasta va face posibilă conexiunea pe autostradă a regiunilor istorice Muntenia și Transilvania. Autostrada montană face parte din Autostrada A1 Nădlac – București, cu o lungime de aproape 580 de kilometri, din care a mai rămas în șantier și un segment de aproximativ 10 kilometri, între localitățile Holdea și Margina. După finalizarea acestuia, A1 va lega complet frontiera de vest a României, la Nădlac, de Capitală.

Locul legendar traversat de viitoarea autostradă

Spre deosebire de alte segmente de autostradă, tronsonul Cornetu – Tigveni traversează în mare parte o zonă aproape sălbatică, care urmează Valea Băiașului (Râul Alb), cu câteva sate pitorești, dar greu accesibile din cauza reliefului și a drumurilor nemodernizate.

Statuia lui Basarab I. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Statuia lui Basarab I. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Citește și: Cele mai complexe noduri de autostradă din România, în șantier. Cum sunt construite marile conexiuni de la Boița și Pașcani

De o parte a Văii Băiașului se înalță crestele ascuțite ale Munților Cozia, declarați încă din 1966 rezervație a naturii. Viitoarea autostradă va ocoli prin nord Parcul Național Cozia, din județul Vâlcea, cu o întindere de peste 17.000 de hectare, traversând valea în care sunt înșirate câteva sate pitorești. În nordul traseului, călătorii întâlnesc alte sate răsfirate pe colinele din zona submontană a Munților Făgăraș.

Valea Băiașului ar fi fost locul legendarei bătălii din 1330, unde voievodul muntean Basarab I a înfrânt armata regelui Carol Robert de Anjou, moment ce marchează începutul independenței Țării Românești. Evenimentul a fost cunoscut mai târziu, ca „bătălia de la Posada”, deși acest nume nu este menționat în cronicile medievale, iar locul exact al acesteia nu a fost identificat cu precizie. Unii istorici au susținut că lupta ar fi fost în poiana aflată la răscrucea drumurilor dintre satele învecinate Perișani, Pripoare și Băiașu.

Aici a fost ridicată statuia lui Basarab I, pentru a aminti locul faimoasei bătălii menționate în cronicile medievale. Alți istorici arată însă că lupta dintre armatele Regatului Ungariei și cele ale Țării Românești s-ar fi purtat la câțiva kilometri în aval, în apropiere de Cornetu, unde apele Băiașului se revarsă în Olt.

O stâncă proeminentă, denumită Turnul lui Doancă, ridicată în vecinătatea Mănăstirii Ioan Iacob Hozevitul, ar fi marcat locul unde armatele muntene au zdrobit, într-o ambuscadă, pe cele ale regelui Ungariei.

De-a lungul timpului, ipotezele lansate de istorici cu privire la locul bătăliei din 1330 au vizat și Defileul Oltului, zona Mehadiei, Valea Prahovei sau Culoarul Rucăr-Bran.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
digi24.ro
image
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism
stirileprotv.ro
image
Călin Georgescu a făcut anunțul-bombă! „Întoarcerea la VOT, singura soluție!”
gandul.ro
image
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
mediafax.ro
image
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
libertatea.ro
image
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Compania din România care le oferă 40.000 de euro angajaţilor care îşi dau demisia
observatornews.ro
image
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
cancan.ro
image
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
prosport.ro
image
De ce să nu hrăneşti pisicile cu lapte: adevărul din spatele mitului
playtech.ro
image
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Scandal de proporții! A mers în club și nu s-a putut abține: "Salut, sunt aici cu mama ta"
digisport.ro
image
llie Bolojan face primul anunț după ce a băgat primarii de municipii în ședință, pe tema reformei administrației: Se schimbă finanțarea spitalelor
stiripesurse.ro
image
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult
kanald.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Woooow! Cum a ajuns să arate! Ultimele imagini cu Ozana Barabancea te lasă fără cuvinte! S-a schimbat complet. Zici că este alt om. A slăbit 40 de kilograme!
romaniatv.net
image
Bolojan cedează. Taxele și impozitele ar putea scădea
mediaflux.ro
image
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
click.ro
image
Zodiile pentru care urmează un final de săptămână de vis. Acești nativi vor avea parte de un șir lung de bucurii
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană, Profimedia (2) jpg
Sydney Sweeney, o Sharon Stone contemporană. Și-a pus fanii pe jar, ducându-i cu gândul la Basic Instinct
okmagazine.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
image
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească

OK! Magazine

image
Kate a dat detalii despre noul membru al familiei sale și a arătat că știe să coasă la mașină! Prințesa e talentată la croitorie

Click! Pentru femei

image
Bombă în cazul Epstein: fosta cumnată a Regelui Charles a făcut dezvăluiri despre viața intimă a fiicei ei!

Click! Sănătate

image
Testul cu „mingea de tenis” poate fi un indicator util al demenței