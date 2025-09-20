Cum poate influența vortexul polar iarna în România. Explicațiile unui meteorolog

Un nou vortex polar, aflat deasupra Arcticii, ar putea influența iarna 2025/2026 în România, aducând perioade cu temperaturi scăzute și ninsori abundente, avertizează meteorologii. Fenomenul apare în fiecare an odată cu răcirea regiunilor polare, ca urmare a coborârii Soarelui și a diferenței de temperatură dintre zonele polare și cele subtropicale. Această circulație de joasă presiune, numită vortex polar, se extinde de la straturile inferioare până în cele superioare ale atmosferei, potrivit severe-weather.eu.

Ce este un vortex polar

Vortexul polar este un fenomen atmosferic specific regiunilor polare, constând într-un curent de aer extrem de rece care se rotește în jurul Polului Nord. Acest curent, aflat la înălțimi mari, împiedică pătrunderea aerului cald din sud și menține temperaturile scăzute în zona polară.

Când vortexul este puternic, aerul rece rămâne concentrat la Pol, iar regiunile temperate, inclusiv România, se bucură de ierni relativ normale. Însă dacă vortexul se slăbește sau se deformează, aerul polar poate pătrunde mai spre sud, aducând ger și zăpadă abundentă.

Explicația meteorologilor

„Vortexul polar, în această perioadă, este normal să se formeze, la fel și dezvoltarea lui, mai ales în sezonul rece. În atmosfera înaltă, avem curenți puternici care înconjoară Polul Nord în sens ciclon, iar în atmosfera joasă circulația se menține până spre suprafață. Este caracteristic sezonului rece”, a explicat climatologul Roxana Bojariu pentru Digi24.

Ea adaugă că formarea vortexului nu poate prezice exact iarna, deoarece un vortex puternic menține aerul rece în jurul Polului, ducând la circulații vestice cu aer mai cald, în timp ce un vortex mai slab poate permite pătrunderea aerului arctic în emisfera nordică.

Climatologii americani au atras atenția că anomaliile oceanice și atmosferice recente indică o iarnă dinamică, cu alternanțe de vreme caldă și perioade cu frig intens și ninsori.

„Vortexul este complex și poate fi perturbat de condițiile de la suprafață sau de cele din atmosfera înaltă. Nu putem ști cu certitudine cum va fi iarna încă de acum”, spune Bojariu.

În plus, încălzirea globală influențează toate anotimpurile, crescând tendința de temperaturi mai mari. În România, cea mai mare creștere se înregistrează vara, urmată de iarnă. Astfel, iernile pot avea zile mai calde și ploi în loc de ninsoare, dar nu sunt excluse episoade scurte cu condiții severe.

Meteorologii recomandă populației să urmărească prognozele pe termen scurt pentru a se pregăti pentru eventualele episoade de frig intens și ninsori abundente.