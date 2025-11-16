Ceața densă afectează jumătate din țară, cu vizibilitate sub 100 de metri. Cu ce temperaturi încheiem săptămâna

Centrul Infotrafic din cadrul IGPR anunță că duminică dimineață jumătate din județele țării se confruntă cu fenomen de ceață densă, care reduce semnificativ vizibilitatea în trafic, pe alocuri chiar sub 100 de metri.

Potrivit polițiștilor, ceaţa afectează mai multe sectoare de autostradă. Totuși, până la această oră nu au fost semnalate accidente rutiere.

„Este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 100 de metri, pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A3 Bucureşti-Braşov şi A7 Ploieşti-Buzău, fără a fi sesizate evenimente rutiere în desfăşurare”, a transmis Centrul Infotrafic.

Vizibilitatea este redusă din cauza ceţii şi pe mai multe drumuri naţionale din judeţele Maramureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa, Alba, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Gorj, Dolj şi Vâlcea. Pe alocuri, vizibilitatea scade chiar sub 50 de metri.

Centrul Infotrafic reaminteşte şoferilor măsurile esenţiale pe timp de ceaţă: reducerea vitezei, creşterea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor. În cazul deplasării pe autostrăzi, poliţiştii atrag atenţia asupra unor reguli suplimentare.

„Nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă! În cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!”, recomandă poliţiştii.

Cum va fi vremea duminică

Duminică, 16 noiembrie, vremea rămâne caldă pentru această dată calendaristică, în marea majoritate. În sud, sud-est și parțial în centrul țării, temperaturile se vor situa în jurul valorilor climatologice specifice perioadei, în timp ce în vest și în zonele de deal și munte va fi mai cald decât în mod obișnuit, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

În jumătatea de nord a țării sunt prognozate înnorări temporare și ploi slabe în Maramureș, iar izolat în Crișana, Transilvania și Moldova. În restul regiunilor, cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă persistentă și ceață locală, mai ales dimineața și noaptea, în zonele joase din sud, sud-est și parțial în centrul și estul țării.

Vântul va sufla slab până la moderat, însă în zonele montane înalte din Carpații Orientali și Munții Apuseni va prezenta intensificări importante, cu rafale de 70–90 km/h. Local, în Crișana, vântul poate atinge 40–45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 8 grade Celsius în zonele unde ceața persistă, precum sudul Olteniei, Muntenia și depresiunile din estul Transilvaniei, și pot ajunge până la 21 de grade în sudul Banatului. Minimele se vor încadra, în general, între 0 și 11 grade Celsius.