search
Duminică, 23 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ninsoare slabă și vizibilitate redusă pe mai multe drumuri din țară

0
0
Publicat:

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă în mai multe zone ale țării, fiind semnalate precipitații slabe și ceață densă.

Drum pe care ninge FOTO Shutterstock
Drum pe care ninge FOTO Shutterstock

Duminică dimineață, pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în zona localității Domașnea, se înregistrează ninsoare slabă, fără depuneri pe carosabil. Drumarii intervin preventiv, însă suprafața de rulare rămâne umedă.

Totodată, vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și chiar sub 50 de metri din cauza ceții pe autostrăzile A2 Cernavodă–Constanța și A4 Ovidiu–Agigea, precum și pe mai multe drumuri din județele Călărași, Cluj, Constanța, Giurgiu, Teleorman și Tulcea.

La nivel național, se circulă în general pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie în mai multe zone. Pe autostrăzile A1 București–Pitești, A3 București–Brașov, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu, traficul se desfășoară fluent, cu vizibilitate bună și fără evenimente rutiere în desfășurare.

Potrivit Centrului Infotrafic, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza unor accidente sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Autoritățile le recomandă șoferilor să adopte o conduită preventivă, să reducă viteza și să efectueze orice manevră doar după o temeinică asigurare. Polițiștii rutieri reamintesc că luminile de întâlnire trebuie folosite pe toate categoriile de drumuri, iar în condiții de ceață densă este necesară pornirea luminilor de ceață.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ucraina şi Europa strâng rândurile în faţa planului lui Trump
digi24.ro
image
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel
stirileprotv.ro
image
Ce se întâmplă cu bunurile obținute la partaj în cazul recăsătoriei. Ce prevede Codul Civil și ce spun juriștii
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Afacerea aparent profitabilă care i-a adus pierderi importante lui Cristi Chivu. Pe ce s-au dus banii fostului fotbalist
fanatik.ro
image
Cum ar putea fi lovită Rusia în adâncime de către țările Nato din Europa. Cea mai bună poziție de lansare
libertatea.ro
image
Unul dintre cei mai pro-Trump lideri europeni, mesaj tranșant: Ucraina este victima și trebuie să aibă ultimul cuvânt la negocieri
digi24.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Ion Țiriac: ”E o crimă! Nu mai există”
digisport.ro
image
VIDEO Guvernul schimbă regulile cumulului pensie-salariu: Gata cu 'pensionarii de 48 de ani' întorși în sistem pe salarii mari
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
Fructul exotic, vedetă în România: vânzările au crescut cu peste 170%, iar fermierii îl cultivă deja intens
observatornews.ro
image
Adrian Năstase a fost operat în mare secret! Ce problemă de sănătate a avut: 'O perioadă mai lungă de recuperare'
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
Ce înseamnă handicap grav, accentuat și mediu. Diferențele exacte dintre gradele de dizabilitate
playtech.ro
image
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Imaginile cu Sabrina Voinea și mama ei au ajuns până în presa internațională! Cum le-au numit sârbii
digisport.ro
image
Premieră - Croazieră cu ruși, blocată să intre în portul de la Istanbul: tensiuni între Turcia și Rusia
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Bolojan lovește din nou în banii bugetarilor. Documentul Guvernului rescrie grila de putere în administrație
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 24-30 noiembrie 2025
mediaflux.ro
image
Garry Kasparov, reacție incredibilă la planul de pace propus Ucrainei de Donald Trump: „Cum spunea un mare patriot...”
gsp.ro
image
Un nou joc românesc se lansează în curând pe Steam
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Prognoză alarmantă pentru Europa, bazată pe date vechi de 6.000 de ani. Un anotimp s-ar putea extinde cu încă 42 de zile
click.ro
image
Ce amendă imensă a plătit un bărbat pentru că a fumat pe propria terasă. Decizia surprinzătoare la care a ajuns instanța
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
Rulada gem de mere Sursa foto shutterstock 774793309 jpg
Ruladă cu gem de mere şi glazură. Nimeni nu se poate opri la o singură porție!
clickpentrufemei.ro
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”

Click! Pentru femei

image
Peste câteva zile împlinește 88 de ani, dar nu credea că trece de 30 în tinerețe! Ce amenința viața lui Jane Fonda?

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?