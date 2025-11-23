Ninsoare slabă și vizibilitate redusă pe mai multe drumuri din țară

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă în mai multe zone ale țării, fiind semnalate precipitații slabe și ceață densă.

Duminică dimineață, pe DN 6, în județul Caraș-Severin, în zona localității Domașnea, se înregistrează ninsoare slabă, fără depuneri pe carosabil. Drumarii intervin preventiv, însă suprafața de rulare rămâne umedă.

Totodată, vizibilitatea este redusă sub 200 de metri și chiar sub 50 de metri din cauza ceții pe autostrăzile A2 Cernavodă–Constanța și A4 Ovidiu–Agigea, precum și pe mai multe drumuri din județele Călărași, Cluj, Constanța, Giurgiu, Teleorman și Tulcea.

La nivel național, se circulă în general pe un carosabil umed, fiind semnalate precipitații sub formă de ploaie în mai multe zone. Pe autostrăzile A1 București–Pitești, A3 București–Brașov, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu, traficul se desfășoară fluent, cu vizibilitate bună și fără evenimente rutiere în desfășurare.

Potrivit Centrului Infotrafic, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită din cauza unor accidente sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Autoritățile le recomandă șoferilor să adopte o conduită preventivă, să reducă viteza și să efectueze orice manevră doar după o temeinică asigurare. Polițiștii rutieri reamintesc că luminile de întâlnire trebuie folosite pe toate categoriile de drumuri, iar în condiții de ceață densă este necesară pornirea luminilor de ceață.