Meteorologii au emis o alertă de vreme rea: revin zăpezile și gerul. Opt județe se află sub Cod galben de vânt

Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabilă de joi seara, 29 ianuarie, de la ora 20:00, până duminică, 1 februarie, ora 18:00. Conform specialiștilor, temperaturile vor scădea considerabil, vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, iar gerul va persista în zonele extracarpatice.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), regiunile sud-estice se așteaptă ploi moderate cantitativ, cu acumulări de 10–20 l/mp și izolat 25 l/mp.

„În intervalul menționat vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În regiunile sud-estice vor fi ploi moderate cantitativ și se vor acumula 10...20 l/mp și izolat 25 l/mp. În restul țării precipitațiile vor fi slabe cantitativ, predominant ninsori la munte și în Moldova și mixte în celelalte regiuni. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș”, a transmis ANM.

Totodată, opt județe din regiunile estice și sudice se află sub avertizare cod galben de vânt puternic, cu rafale ce vor ajunge între 40 și 60 km/h.

„Vremea se va răci îndeosebi în regiunile extracarpatice. Va fi ger în noaptea de sâmbătă spre duminică (31 ianuarie/1 februarie) în Moldova, Dobrogea și estul Transilvaniei unde temperaturile minime se vor încadra în general între -14 și -10 grade, iar pe parcursul zilei de duminică (1 februarie) gerul va persista în cea mai mare parte a Moldovei”, au precizat meteorologii.

ANM precizează că vremea rece și geroasă, mai ales noaptea și dimineața, se va menține până miercuri, 4 februarie, îndeosebi în regiunile extracarpatice.