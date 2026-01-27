Vremea în România: Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul până la sfârșitul lunii februarie

Meteorologii anunță că în următoarele patru săptămâni valorile termice medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal sau ușor excedentare.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul în toată țara, cu abateri mai semnificative în zonele montane și sud-estice. Cantitățile de precipitații vor fi peste medie, în special în zona Carpaților Meridionali.

Săptămâna 2 – 9 februarie

Valorile termice medii vor depăși normalul în majoritatea regiunilor, în timp ce regimul pluviometric se va menține apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

Săptămâna 9 – 16 februarie

Temperatura aerului va fi ușor mai ridicată decât media perioadei în cea mai mare parte a țării. Precipitațiile vor fi ușor peste normal în regiunile vestice și sudice, iar în rest vor fi apropiate de valorile normale.

Săptămâna 16 – 23 februarie

Valorile termice medii vor continua să fie ușor mai ridicate decât cele normale, iar cantitățile de precipitații vor înregistra o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Meteorologii recomandă să fim atenți la variațiile locale și să adaptăm activitățile în aer liber în funcție de condițiile meteo în continuă schimbare.