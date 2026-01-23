Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. România va avea temperaturi peste normalul perioadei

Meteorologii au anunțat vineri, 23 ianuarie, că în următoarea lună, România va avea temperaturi peste medie și precipitații peste normal mai ales în sud și sud-vest

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis că, vineri, în regiunile extracarpatice vremea va fi închisă cu nebulozitatea persistentă pe tot parcursul intervalului, iar în rest cerul va avea înnorări temporare.

Vor fi precipitații slabe, predominant ninsori, îndeosebi pe parcursul zilei în cea mai mare parte a Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, mai ales ploi, local în Dobrogea și nord-estul Munteniei, dar spre orele serii și noaptea și în nordul Crișanei, în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei, iar în rest, doar cu totul izolat vor fi ploi slabe sau burniță.

Vor fi depuneri de polei, local în nord-vestul teritoriului și izolat în centru, sud și sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde noaptea vor fi viteze în general de 40...60 km/h.

Valorile termice diurne se vor situa peste mediile multianuale specifice acestei date în vestul teritoriului și parțial în zonele de munte, iar în rest vor fi apropiate de norme, astfel maximele vor fi de la -1...0 grade în nordul Moldovei și izolat în Transilvania și 8...9 grade în zonele de deal din Banat și Crișana, iar cele minime, în marea lor majoritate peste normalul climatologic, se vor situa între -7 și 4 grade.

Local în sudul, centrul și estul teritoriului se va semnala ceață.

În București, vremea va fi închisă, iar îndeosebi dimineața și noaptea se va forma ceață și trecător vor fi condiții de burniță.

Vântul va sufla slab. Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă de -1...0 grade.

De asemenea, meteorologii au publicat și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

- Valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile sud-estice.

- Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în regiunile sudice şi în zona Carpaţilor Meridionali.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

- Temperaturile medii se vor situa peste cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

- Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile sudice şi estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele sud-vestice.

Săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026

- Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a ţării.