Cod galben și portocaliu de viituri în 14 județe. Avertizare hidrologică până miercuri noapte

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis avertizări de cod galben și cod portocaliu de viituri, valabile pentru 14 județe din țară, în contextul unor fenomene hidrologice periculoase generate de precipitații, topirea zăpezii și formarea gheții pe râuri.

Potrivit hidrologilor, în intervalul 27 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 24:00, va fi cod galben pe râurile din bazinele hidrografice Iza, Tur, Lăpuș, Someșul Mare, Crișul Alb, Mureș, Timiș, Drincea, Desnățui, Jiu, Olt, Olteț, Teslui și Argeș.

Județele vizate de codul galben sunt: Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Hunedoara, Arad, Mureș, Caraș-Severin, Timiș, Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și Olt.

În același timp, cod portocaliu este în vigoare în intervalul 27 ianuarie, ora 12:00 – 28 ianuarie, ora 12:00, pe:

râurile din bazinul hidrografic Lăpuș (sectorul aferent stației hidrometrice Răzoare, județul Maramureș),

(sectorul aferent stației hidrometrice Răzoare, județul Maramureș), râul Motru (bazin amonte stația hidrometrică Fața Motrului, județele Gorj și Mehedinți),

(bazin amonte stația hidrometrică Fața Motrului, județele Gorj și Mehedinți), râul Jiu (sectorul aval stația hidrometrică Filiași – amonte stația hidrometrică Podari, județele Gorj și Dolj).

INHGA avertizează că situația hidrometeorologică actuală indică propagarea viiturilor formate anterior în amonte, influențate de evoluția formațiunilor de gheață de pe râuri (gheață la mal, poduri de gheață, blocaje), de precipitațiile prognozate și de cedarea apei din stratul de zăpadă.

Specialiștii atrag atenția că se pot produce creșteri importante de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare, inclusiv pe afluenți de grad inferior, pe cursuri de apă necadastrate și în zonele nemonitorizate direct.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească informările oficiale și să respecte eventualele măsuri dispuse de autoritățile locale.