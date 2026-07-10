Meteorologii au anunțat cum va fi vremea în următoarea lună. Începutul lui august aduce din nou caniculă

Temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale în a doua jumătate a lunii iulie, urmând să depăşească valorile climatologice în vestul şi nord-vestul ţării la începutul lunii august, în timp ce precipitaţiile vor fi excedentare în est în prima parte a intervalului şi deficitare în vest şi nord-vest la final.

În săptămâna 13-20 iulie, valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice, uşor mai scăzute în est şi sud-est, iar în rest apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a ţării, deficitar în vest şi nord-vest, iar în celelalte regiuni se va situa în jurul valorilor normale.

Pentru intervalul 20-27 iulie, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unor valori uşor mai ridicate în vest şi uşor mai scăzute în sud-est. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de normal, existând posibilitatea unui uşor excedent în nordul şi estul teritoriului.

În săptămâna 27 iulie – 3 august, temperatura medie a aerului va avea valori peste cele normale în jumătatea vestică a ţării, în timp ce în restul regiunilor se va menţine, în general, în jurul mediilor climatologice. Regimul pluviometric va fi apropiat de normal în toate regiunile.

În ultima săptămână analizată, 3-10 august, mediile valorilor termice vor depăşi normele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, mai ales în vest şi nord-vest, cu excepţia regiunilor sud-estice, unde temperaturile vor rămâne apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în vest şi nord-vest, iar în restul ţării se vor situa în jurul mediilor climatologice.