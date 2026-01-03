ANM: Vremea rea persistă până luni – ninsori, polei și viscol. Care sunt zonele vizate

Meteorologii avertizează că vremea rea va continua cel puțin până luni seară, fiind așteptate ninsori, polei și intensificări ale vântului, în special în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge până la 50 cm, iar în Transilvania și Maramureș vor fi depuneri de 5–15 cm.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare valabilă până luni, ora 20:00, potrivit căreia temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, cu acumulări de apă de 10–30 l/mp. La munte predominează ninsorile, iar în zonele deluroase și în Transilvania și Maramureș vor fi lapoviță și ninsoare. În Banat, Oltenia, Muntenia și local în Crișana, Moldova și Dobrogea, precipitațiile vor fi mixte. Pe alocuri se poate forma polei.

Vântul va fi puternic la munte, cu rafale de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 70–85 km/h, temporar viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. Intensificări ale vântului vor fi și pe litoral, cu viteze de 50–60 km/h.

Cod portocaliu de vânt

Meteorologii au emis un Cod portocaliu pentru zonele montane, valabil între 2 ianuarie, ora 10:30, și 3 ianuarie, ora 10:00. În Carpații Occidentali, Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 70–85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri viteza vântului va ajunge la 90–120 km/h. Se estimează viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 de metri. La altitudini de peste 1.500 de metri în Carpații Occidentali, stratul de zăpadă nou depus va fi de 30–50 cm, echivalent în apă de 20–50 l/mp.

Pentru ziua de sâmbătă, ANM a emis și o avertizare cod galben. Local, în Carpații Orientali, vântul va avea intensificări de 50–70 km/h, iar la altitudini mari, peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 70–85 km/h, cu ninsoare viscolită și vizibilitate redusă.

O altă avertizare cod galben este valabilă pentru 03 ianuarie, ora 22:00 – 05 ianuarie, ora 20:00, și vizează Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei, precum și Carpații Meridionali și Occidentali. În aceste zone se vor înregistra precipitații însemnate cantitativ, predominant ninsoare, cu acumulări de 30–50 l/mp, strat de zăpadă de 30–40 cm la munte și de 10–25 cm în zonele joase.