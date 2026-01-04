search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cod galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și viscol în mai multe zone ale țării. Care sunt județele vizate

0
0
Publicat:

Meteorologii au emis duminică, 4 ianuarie, Cod galben de ninsori și lapoviță pentru mai multe județe, în timp ce zona de munte este vizată de un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabil până marți dimineață. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că precipitațiile vor fi însoțite de polei și ghețuș, iar vântul va avea intensificări mai ales în zonele montane.

Meteorologii au emis duminică, 4 ianuarie, Cod galben de ninsori și lapoviță. FOTO Shutterstock
Meteorologii au emis duminică, 4 ianuarie, Cod galben de ninsori și lapoviță. FOTO Shutterstock

Potrivit ANM, până marți dimineață se vor semnala precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă consistent, polei și intensificări ale vântului. La munte, ninsorile vor depune 20–50 cm de zăpadă, iar vântul va avea rafale de 70–85 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. În zonele deluroase, precum Transilvania și Maramureș, se vor depune 5–15 cm de zăpadă, iar precipitațiile vor fi mixte în Banat, Oltenia, Muntenia, Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

În perioada duminică–luni, Codul galben vizează județele Cluj, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și zone din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Brașov, Bihor și Arad. În aceste regiuni, se vor acumula 10–25 l/mp de precipitații, iar la munte stratul de zăpadă va fi de 20–25 cm. Rafalele de vânt vor ajunge la 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, la 70–85 km/h, viscolind ninsoarea.

De asemenea, un Cod portocaliu este în vigoare în zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde ninsoarea va fi abundentă, stratul de zăpadă nou depus ajungând la 25–30 cm, cu rafale de 80–90 km/h și viscol puternic.

FOTO: ANM
FOTO: ANM

O altă avertizare Cod galben va fi valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova.

Astfel, pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş. Se vor acumula 10...20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 m, unde va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

image

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ploi și condiții de polei, iar valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Temperaturile maxime vor fi de 2–5 grade, iar cele minime în jurul valorii de 0 grade. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea vor fi condiții de ceață.

ANM recomandă prudență în trafic, respectarea măsurilor de siguranță rutieră, utilizarea anvelopelor de iarnă și adaptarea vitezei la condițiile de drum. Autoritățile atrag atenția asupra faptului că poleiul și gheața pot crea probleme majore, iar deplasările neesențiale trebuie evitate.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
digi24.ro
image
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii în funcție de meserii | Ce pensie vei avea, dacă te-ai pensiona cu o vechime de doar 20 de ani
gandul.ro
image
Radu Paraschivescu, reacție după glumele despre asemănarea cu Maduro. Mesajul scriitorului
mediafax.ro
image
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
fanatik.ro
image
Radu Paraschivescu reacționează după glumele despre asemănarea cu Nicolas Maduro: „S-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate”
libertatea.ro
image
VIDEO Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele ucrainean a izbucnit în ras și i-a făcut o sugestie lui
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
observatornews.ro
image
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
cancan.ro
image
Soția lui Messi a interzis-o pe bomba sexy la meciul starului argentinian şi a blocat-o pe toate rețelele de socializare
prosport.ro
image
Cine conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Femeia care ia deciziile-cheie acum
playtech.ro
image
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Românul dat dispărut în urma tragediei din Elveția a fost găsit mort. MAE a făcut durerosul anunț
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Tânăra superbă din România care lucrează la o fermă de 1.000 de hectare: „Nu este doar un loc de muncă”
click.ro
image
Trei zodii care își schimbă complet viața după Luna Plină din 3 ianuarie. Ce schimbări pregătesc astrele
click.ro
Prințul Hussein, Prințesa Rajwa și Prințesa Iman Foto Instagram jpg
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 5–11 ianuarie 2026. Trei zodii trec peste toate provocările, iar un nativ are noroc în dragoste
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
Prințul Hussein și soția sa, Prințesa Rajwa, marchează începutul anului 2026 cu un portret adorabil alături de fiica lor, Prințesa Iman

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?