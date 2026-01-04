Cod galben și portocaliu de ninsori, lapoviță și viscol în mai multe zone ale țării. Care sunt județele vizate

Meteorologii au emis duminică, 4 ianuarie, Cod galben de ninsori și lapoviță pentru mai multe județe, în timp ce zona de munte este vizată de un Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabil până marți dimineață. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că precipitațiile vor fi însoțite de polei și ghețuș, iar vântul va avea intensificări mai ales în zonele montane.

Potrivit ANM, până marți dimineață se vor semnala precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă consistent, polei și intensificări ale vântului. La munte, ninsorile vor depune 20–50 cm de zăpadă, iar vântul va avea rafale de 70–85 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea. În zonele deluroase, precum Transilvania și Maramureș, se vor depune 5–15 cm de zăpadă, iar precipitațiile vor fi mixte în Banat, Oltenia, Muntenia, Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

În perioada duminică–luni, Codul galben vizează județele Cluj, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea și zone din Argeș, Dâmbovița, Prahova, Brașov, Bihor și Arad. În aceste regiuni, se vor acumula 10–25 l/mp de precipitații, iar la munte stratul de zăpadă va fi de 20–25 cm. Rafalele de vânt vor ajunge la 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, la 70–85 km/h, viscolind ninsoarea.

De asemenea, un Cod portocaliu este în vigoare în zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde ninsoarea va fi abundentă, stratul de zăpadă nou depus ajungând la 25–30 cm, cu rafale de 80–90 km/h și viscol puternic.

O altă avertizare Cod galben va fi valabilă de luni, de la ora 10.00, până marţi, la aceeaşi oră, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Galaţi, Vrancea, Brăila, Buzău, Covasna, Harghita, Mureş, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Cluj, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Bihor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi în zona montană a judeţelor Argeş, Dâmboviţa, Prahova.

Astfel, pe parcursul zilei de luni vor predomina ninsorile în zonele de munte, iar în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei şi în nord-estul Munteniei, la început vor fi ninsori şi lapoviţă, apoi mixte (ploi, lapoviţă şi pe arii restrânse ninsori) ce vor favoriza local depuneri de polei şi formarea de gheţuş. Se vor acumula 10...20 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 10...20 cm, iar în zonele joase de relief, la începutul intervalului se va depune un strat nou, în general de 3...10 cm. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu în zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj şi Hunedoara, îndeosebi la altitudini de peste 1.400 m, unde va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20...30 cm (echivalent în apă de 20...30 l/mp). În zona înaltă vor fi rafale de 80...90 km/h, va fi viscol puternic şi vizibilitate redusă.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu ploi și condiții de polei, iar valorile termice vor scădea față de ziua precedentă. Temperaturile maxime vor fi de 2–5 grade, iar cele minime în jurul valorii de 0 grade. Vântul va sufla slab și moderat, iar noaptea vor fi condiții de ceață.

ANM recomandă prudență în trafic, respectarea măsurilor de siguranță rutieră, utilizarea anvelopelor de iarnă și adaptarea vitezei la condițiile de drum. Autoritățile atrag atenția asupra faptului că poleiul și gheața pot crea probleme majore, iar deplasările neesențiale trebuie evitate.