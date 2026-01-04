search
Duminică, 4 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Iarnă grea în mai multe zone ale țării: trafic restricționat pe DN 6, ninsori în 14 județe și mii de gospodării fără electricitate în Alba

0
0
Publicat:

Condițiile meteo de iarnă afectează, duminică dimineață, mai multe regiuni ale țării, provocând probleme atât în trafic, cât și în alimentarea cu energie electrică și apă. Traficul rutier este restricționat pe DN 6, în județul Caraș-Severin, din cauza ninsorilor și a zăpezii depuse pe carosabil, iar în 14 județe se circulă pe drumuri acoperite cu strat de zăpadă. Totodată, în județul Alba, peste 15.000 de consumatori sunt în continuare fără electricitate, în urma avariilor provocate de ninsori și viscol.

În județul Alba, peste 15.000 de consumatori sunt în continuare fără electricitate. FOTO: ISU Alba
În județul Alba, peste 15.000 de consumatori sunt în continuare fără electricitate. FOTO: ISU Alba

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația este restricționată pe DN 6, în zona localității Domașnea, unde, pe o porțiune de aproximativ un kilometru, carosabilul este acoperit cu zăpadă. Traficul este deviat prin localitate, iar utilajele de deszăpezire acționează în zonă, reluarea circulației în condiții normale fiind estimată după ora 8:00.

La nivel național, sunt semnalate ninsori în județele Arad, Argeș, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea, unde se circulă pe un carosabil parțial acoperit cu un strat subțire de zăpadă, fără a fi impuse alte restricții. În restul județelor, precipitațiile sunt sub formă de ploaie, carosabilul este umed, iar vizibilitatea este bună.

În județul Brăila, pe mai multe artere rutiere s-a format polei, ca urmare a precipitațiilor sub formă de ploaie și a temperaturilor negative, fiind împrăștiat material antiderapant. Pe autostrada A1 București–Pitești, între kilometrii 49 și 148, sunt semnalate ninsori, carosabilul fiind umed, în timp ce pe autostrăzile A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești se circulă în condiții de ploaie, cu trafic redus.

Mii de gospodării fără electricitate în Alba

Situația este deosebit de dificilă în județul Alba, unde, duminică dimineață, peste 15.390 de consumatori nu erau alimentați cu energie electrică, față de peste 43.000 raportați inițial. Potrivit ISU Alba, 36 de echipe ale DEER – Sucursala Alba intervin în teren pentru remedierea defecțiunilor. De asemenea, aproximativ 180 de consumatori au rămas fără apă, din cauza opririi pompelor.

Pentru limitarea efectelor avariilor, au fost amplasate șapte generatoare de mare putere în mai multe localități din județ, dintre care trei sunt deja funcționale. Alte generatoare au fost puse la dispoziție de inspectoratele pentru situații de urgență din Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Autoritățile precizează că circulația pe toate drumurile naționale și județene din Alba se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe parcursul nopții s-a intervenit cu 64 de utilaje pentru menținerea drumurilor practicabile. ISU Alba anunță că monitorizarea persoanelor vulnerabile rămâne prioritară și că, până în prezent, nu au fost semnalate probleme în transportul persoanelor dializate, al gravidelor sau al bolnavilor cronici către unitățile medicale.

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor, să își echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să folosească frâna de motor pentru reducerea riscului de accidente.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
digi24.ro
image
Cum a fost capturat Maduro atât de ușor din fortăreața sa. SUA vor administra Venezuela până la instalarea democrației
stirileprotv.ro
image
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe! La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
gandul.ro
image
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
Dan Petrescu rupe tăcerea! Ce le-a spus englezilor despre boala pe care o are
fanatik.ro
image
SUA se vor ocupa de petrolul din Venezuela, spune Donald Trump
libertatea.ro
image
Cine este Cilia Flores, soția lui Nicolas Maduro și „prima combatantă” a socialismului venezuelean
digi24.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Adio zilei de 24 de ore! Va veni și momentul când zilele pe Pământ vor dura 25 de ore
stiripesurse.ro
image
Operațiunea "Capturarea lui Maduro", pusă în scenă de Trump după scenariul din Panama. Arestarea lui Manuel Noriega, tot în 3 ianuarie
antena3.ro
image
Cu cât ar putea creşte chiria după majorarea impozitelor pe proprietate. Cel mai scump oraş
observatornews.ro
image
Ce salariu are un polițist în 2026. Suma pe care o câștigă lunar, cu tot cu sporuri
cancan.ro
image
Vlăduța Lupău s-a distrat cu Andra și Cătălin Măruță într-un complex de milioane de euro
prosport.ro
image
Trump amenință și alte țări după înlăturarea lui Maduro. Ar trebui „să-și păzească fundul”
playtech.ro
image
Țările exotice în care s-au plimbat parlamentarii români în 2025. Cine sunt aleșii care au ajuns în Australia, Vietnam sau Etiopia pe bani publici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Haos total". Primul șef din Elveția care e gata să renunțe, după tragedia din noaptea de Revelion
digisport.ro
image
Vești mari pentru românii de la casă: Construcția din curte care nu mai aduce amenzi de până la 100.000 de lei
stiripesurse.ro
image
Iulian s-a stins din viață la 22 de ani, în Germania! Tatăl tânărului a primit vestea în prima zi a anului 2026: „De astăzi e oficial, am rămas fără puiul meu drag!”
kanald.ro
image
Primele imagini cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat. El și soția lui au fost scoși din dormitor cu...
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Elena Mateescu anunţă inversiune termică şi un nou ciclon polar. Când ninge la Bucureşti
romaniatv.net
image
Mai multe zile libere pentru români! Ce schimbări aduce 2026
mediaflux.ro
image
Cum a orbit Andrea Bocelli: povestea momentului care i-a schimbat destinul și drumul spre succes
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
click.ro
image
Două orașe românești, în clasamentul celor mai sigure locuri din lume. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Laura Cosoi, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, și de cele 4 fiice ale lor, Rita, Vera, Aida și Lara Instagram jpg
Laura Cosoi a dat vestea cea mare! După patru fete, frumoasa blondă își mărește din nou familia!
okmagazine.ro
Tagliatelle cu ciuperci Sursa foto shutterstock 1584366358 jpg
Tagliatelle cu ciuperci. Cea mai simplă rețetă
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu, vizită în regiunea Galaţi (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 386/1966)
Planul Valev și industrializarea României în jurul combinatului de la Galați
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedeta din România care a fost jefuită de două ori pe aeroportul din Madrid: „Uite că se poate și mai rău ca în țara noastră”
image
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”

OK! Magazine

image
EXCLUSIV Laura Cosoi: „După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

Click! Pentru femei

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Când să bei cafea pentru a-ți crește longevitatea?