Condițiile meteo de iarnă afectează, duminică dimineață, mai multe regiuni ale țării, provocând probleme atât în trafic, cât și în alimentarea cu energie electrică și apă. Traficul rutier este restricționat pe DN 6, în județul Caraș-Severin, din cauza ninsorilor și a zăpezii depuse pe carosabil, iar în 14 județe se circulă pe drumuri acoperite cu strat de zăpadă. Totodată, în județul Alba, peste 15.000 de consumatori sunt în continuare fără electricitate, în urma avariilor provocate de ninsori și viscol.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, circulația este restricționată pe DN 6, în zona localității Domașnea, unde, pe o porțiune de aproximativ un kilometru, carosabilul este acoperit cu zăpadă. Traficul este deviat prin localitate, iar utilajele de deszăpezire acționează în zonă, reluarea circulației în condiții normale fiind estimată după ora 8:00.

La nivel național, sunt semnalate ninsori în județele Arad, Argeș, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea, unde se circulă pe un carosabil parțial acoperit cu un strat subțire de zăpadă, fără a fi impuse alte restricții. În restul județelor, precipitațiile sunt sub formă de ploaie, carosabilul este umed, iar vizibilitatea este bună.

În județul Brăila, pe mai multe artere rutiere s-a format polei, ca urmare a precipitațiilor sub formă de ploaie și a temperaturilor negative, fiind împrăștiat material antiderapant. Pe autostrada A1 București–Pitești, între kilometrii 49 și 148, sunt semnalate ninsori, carosabilul fiind umed, în timp ce pe autostrăzile A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești se circulă în condiții de ploaie, cu trafic redus.

Mii de gospodării fără electricitate în Alba

Situația este deosebit de dificilă în județul Alba, unde, duminică dimineață, peste 15.390 de consumatori nu erau alimentați cu energie electrică, față de peste 43.000 raportați inițial. Potrivit ISU Alba, 36 de echipe ale DEER – Sucursala Alba intervin în teren pentru remedierea defecțiunilor. De asemenea, aproximativ 180 de consumatori au rămas fără apă, din cauza opririi pompelor.

Pentru limitarea efectelor avariilor, au fost amplasate șapte generatoare de mare putere în mai multe localități din județ, dintre care trei sunt deja funcționale. Alte generatoare au fost puse la dispoziție de inspectoratele pentru situații de urgență din Sibiu, Arad, Mureș, Bihor și Cluj.

Autoritățile precizează că circulația pe toate drumurile naționale și județene din Alba se desfășoară în condiții de iarnă, iar pe parcursul nopții s-a intervenit cu 64 de utilaje pentru menținerea drumurilor practicabile. ISU Alba anunță că monitorizarea persoanelor vulnerabile rămâne prioritară și că, până în prezent, nu au fost semnalate probleme în transportul persoanelor dializate, al gravidelor sau al bolnavilor cronici către unitățile medicale.

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la starea drumurilor, să își echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să folosească frâna de motor pentru reducerea riscului de accidente.