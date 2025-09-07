ANM anunță fenomene meteo periculoase: averse torențiale, vânt puternic și grindină în nouă județe din România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică mai multe atenționări nowcasting de cod galben pentru vijelii, grindină și intensificări ale vântului în localități din nouă județe ale țării.

Atenționare meteo de ultimă oră: Averse torențiale, vânt puternic și grindină

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de vijelii şi grindină pentru localităţi din judeţele Alba, Gorj, Vâlcea, Mehedinţi, Caraş-Severin, Bihor, Hunedoara, Arad şi Timiş, valabile în perioada următoare, potrivit Agerpres.

Potrivit ANM, până la ora 17:20, în judeţul Alba, în Cugir, precum şi zona de munte, respectiv Săsciori, Şugag, Pianu şi Gârbova, se vor semnala local averse torenţiale care vor acumula 20 - 30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Până la ora 17:00, în zona de munte a judeţului Gorj (localitatea Padeş), a judeţului Vâlcea (Călimăneşti, Brezoi, Perişani, Câineni, Băile Olăneşti, Boişoara, Voineasa, Malaia, Racoviţa) şi a judeţului Mehedinţi (Orşova, Baia de Aramă, Eşelniţa, Ponoarele, Isverna, Podeni, Dubova, Sviniţa, Obârşia-Cloşani) se vor semnala local averse torenţiale care vor acumula 20 - 30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

De asemenea, până la ora 16:30, în zona de munte a judeţului Caraş-Severin (localităţile: Reşiţa, Moldova Nouă, Oraviţa, Anina, Băile Herculane, Mehadia, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Bozovici, Pojejena, Caraşova, Berzasca, Bucoşniţa, Armeniş, Luncaviţa, Băuţar, Păltiniş, Sicheviţa, Rusca Montană, Buchin, Sasca Montană, Lăpuşnicu Mare, Târnova, Coronini, Ciclova Română, Gârnic, Domaşnea, Şopotu Nou, Socol, Cărbunari, Naidăş, Ciudanoviţa, Văliug, Goruia, Brebu Nou), în zona de munte a judeţului Arad (respectiv Târnova, Gurahonţ, Hălmagiu, Vârfurile, Săvârşin, Almaş, Bârzava, Păuliş, Vărădia de Mureş, Petriş, Hălmăgel, Chisindia, Pleşcuţa), în zona montană a judeţului Bihor (localităţile: Aleşd, Bratca, Vadu Crişului, Şuncuiuş, Aştileu, Finiş, Lunca, Şoimi, Vaşcău, Ţeţchea, Auşeu, Măgeşti, Roşia, Bulz, Uileacu de Beiuş, Cărpinet, Drăgeşti, Copăcel, Vârciorog, Nucet, Tărcaia, Lazuri de Beiuş, Criştioru de Jos, Şinteu), în zona de munte a judeţului Timiş (Nădrag, Tomeşti, Margina, Pietroasa), în zona munte a judeţului Hunedoara (respectiv Hunedoara, Brad, Pui, Vaţa de Jos, Băiţa, Crişcior, Râu de Mori, Ilia, Sântămăria-Orlea, Certeju de Sus, Şoimuş, Beriu, Baia de Criş, Sălaşu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Veţel, Buceş, Orăştioara de Sus, Zam, Boşorod, Bucureşci, Luncoiu de Jos, Densuş, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănişca, Blăjeni, Ribiţa, Răchitova, Balşa, Vălişoara, Tomeşti, Lunca Cernii de Jos, Vorţa, Pestişu Mic, Burjuc, Topliţa, Cerbăl, Cârjiţi, Bunila, Lelese, Bulzeştii de Sus, Bătrâna) se vor semnala local averse torenţiale care vor acumula 20 - 30 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (50 - 60 km/h) şi, izolat, grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.