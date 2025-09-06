Cod galben de caniculă: meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate și disconfort termic în București și în alte zece județe

Meteorologii avertizează că România va fi cuprinsă de un nou episod de caniculă. Zece județe din nordul și vestul țării, printre care Maramureș, Cluj și Timiș, se vor afla sâmbătă sub atenționare Cod galben. În București va fi cer mai mult senin și vânt slab până la moderat.

Zece judeţe se vor afla, sâmbătă, sub o atenţionare Cod galben de caniculă şi maxime termice ridicate, conform prognozei Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), transmite Agerpres.

Astfel, între orele 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi în vestul Transilvaniei canicula se va menţine, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi, iar valorile termice din timpul zilei vor oscila între 30 şi 34 de grade.

Temperaturile vor ajunge până la 33 de grade în București

Codul galben de vreme deosebit de caldă va afecta judeţele: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Tot pe parcursul zilei de sâmbătă, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în Bucureşti, vremea va fi călduroasă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maximele vor oscila între 31 şi 33 de grade.