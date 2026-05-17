Furtunile au făcut prăpăd în mai multe zone din țară: gospodării inundate și copaci doborâți

Fenomenele meteo severe care au afectat România în intervalul 16 mai, ora 8:00 – 17 mai, ora 08 au produs pagube în mai multe zone ale țării. Mai multe gospodării au fost inundate iar vijeliile au pus la pământ un stâlp de electricitate și mai mulți copaci.

Au fost averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

Potrivit platformei „Fii pregătit” a DSU, 12 localități din 7 județe – Argeș, Caraș-Severin, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova și Timiș – precum și municipiul București au raportat incidente generate de vremea extremă.

„În contextul avertizărilor meteorologice emise pentru mai multe regiuni ale țării, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii și grindină, în intervalul 16.05.2026, ora 08:00 – 17.05.2026, ora 08:00 au fost înregistrate efecte punctuale în 12 localități din 7 județe și în municipiul București”,

Gospodării inundate

Echipajele de pompieri au fost mobilizate în numeroase situații de urgență. Conform informării:

„Au acționat pentru evacuarea apei din 1 casă, 1 subsol și 4 curți; îndepărtarea unor elemente de construcție desprinse de la 2 imobile; degajarea a 9 copaci și 1 stâlp de electricitate prăbușiți”.

Copac prăbușit peste o mașină

Un autoturism a fost avariat în urma prăbușirii unui copac.

Autoritățile reamintesc cetățenilor necesitatea respectării măsurilor de siguranță în timpul fenomenelor meteo periculoase.

„Evitarea deplasărilor și activităților în aer liber în perioadele cu instabilitate atmosferică accentuată; evitarea zonelor cu copaci, stâlpi sau alte structuri ce pot fi afectate de vântul puternic; curățarea șanțurilor și rigolelor pentru facilitarea scurgerii apei; neutilizarea focului deschis în condiții de vânt puternic; evitarea traversării cursurilor de apă sau apropierii de malurile acestora în cazul creșterii debitelor”, transmite DSU.

Pentru informații suplimentare privind comportamentul în situații de urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență recomandă platforma fiipregatit.ro și aplicația mobilă DSU.

De asemenea, avertizările meteo actualizate pot fi consultate pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie.

Amintim că, potrivit ANM, până la ora 15:00 a zilei de duminică, 17 mai, vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte.