ANM a emis Cod galben de furtuni și vijelii pentru mai multe regiuni din țară. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene

Vremea se schimbă radical în acest weekend, cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului în mai multe regiuni din țară. Meteorologii au emis atât o informare de instabilitate atmosferică valabilă până duminică după-amiază, cât și un Cod galben pentru 19 județe.

Potrivit ANM, în intervalul 16 mai, ora 12:00 – 17 mai, ora 15:00, vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și la munte.

În a doua parte a zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică sunt prognozate averse torențiale, iar cantitățile de apă pot ajunge, în general, la 20–50 l/mp. Vor fi și descărcări electrice, iar pe arii restrânse este posibilă grindina.

Tot sâmbătă, vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–60 km/h, iar izolat se pot produce vijelii.

De duminică, vremea se va răci accentuat, în special în sudul și sud-vestul țării, unde temperaturile vor coborî sub normalul perioadei.

Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în după-amiaza și seara zilei de vineri, în vestul și sud-vestul țării, însă pe arii restrânse.

Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată

Separat, a fost emis un Cod galben, valabil în intervalul 16 mai, ora 14:00 – 17 mai, ora 12:00, pentru sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, caracterizată prin averse torențiale, descărcări electrice și, local, grindină. În intervale scurte de timp, de până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi însemnate și pot ajunge la 25–50 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50–70 km/h, iar izolat sunt posibile vijelii.

Vremea în Capitală

Sâmbătă, vremea va fi caldă în București, cu maxime de 25–26 de grade, însă a doua parte a zilei și noaptea aduc instabilitate accentuată. Cerul va deveni temporar noros, iar meteorologii anunță averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 50–60 km/h. Cantitățile de apă pot ajunge, în general, la 20–30 l/mp, existând și condiții de vijelie și grindină. Minimele nocturne vor coborî până la 9–12 grade.

De duminică, vremea se schimbă radical. Temperaturile vor scădea accentuat, iar maxima zilei nu va mai depăși 15–17 grade. Cerul va fi predominant închis și va ploua temporar, în timp ce vântul va sufla moderat. În cursul nopții, înnorările se vor restrânge treptat, iar șansele de ploaie vor fi mai ridicate în primele ore. Minima se va situa între 8 și 11 grade.