Weekendul vine cu averse torenţiale, grindină, vijelii şi răcire accentuată a vremii. Ce zone sunt vizate

Averse torenţiale, grindină, vijelii şi o răcire bruscă a vremii sunt aşteptate sâmbătă și duminică în aproape jumătate din ţară. Fenomenele vor afecta sudul sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, dar si zonele montane.

ANM Anunță instabilitate atmosferică. FOTO Shutterstock

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi și în după-amiaza și seara de vineri,15 mai, în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse.

„Averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii”

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteo pentru intervalul  16 mai, ora 12.00 – 17 mai, ora 15/00, referitoare la instabilitate atmosferică, averse torențiale, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, răcire accentuată.

„În a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20...50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.          Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40... 60 km/h)”, precizează ANM.   

Duminică, 18 mai vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

Județele vizate de Codul galben. FOTO ANM

Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționarea Cod galben acoperă intervalul 16 mai, ora 14.00 – 17 mai, ora 12.00.

„În sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat vor fi vijelii”,  precizează ANM.

