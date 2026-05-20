Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică în mai multe zone din țară. Bucureștiul, vizat de ploi și vijelii până sâmbătă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de cod galben pentru mai multe regiuni ale țării, unde sunt așteptate intensificări ale vântului, ploi torențiale și descărcări electrice. Informările meteorologice sunt valabile până sâmbătă dimineață și vizează în special jumătatea de est a României.

Potrivit meteorologilor, în următoarele zile vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse, vijelii și, izolat, grindină.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul țării. La munte, rafalele pot ajunge la 90 km/h.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...90 km/h”, au transmis reprezentanții ANM.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni

Meteorologii au emis un cod galben valabil miercuri, până la ora 22:00, pentru Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei.

În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de 50 până la 65 km/h.

O nouă avertizare cod galben intră în vigoare joi, între orele 06:00 și 21:00, și va afecta Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde sunt prognozate rafale similare.

Vreme instabilă și în București

Și Capitala se află sub informare meteorologică de instabilitate atmosferică în intervalul 20 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 10:00.

Meteorologii anunță pentru București perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Miercuri, vremea va fi normală termic, cu temperaturi maxime de 25-26 de grade și minime de 12-14 grade. După-amiaza și noaptea sunt așteptate ploi și furtuni.

Joi, cerul va rămâne temporar noros, iar temperaturile vor ajunge la 23-25 de grade. Vor fi noi episoade de averse și descărcări electrice.

Vineri, vremea se va răci ușor în Capitală, maxima urmând să atingă 21-23 de grade. Sunt prognozate din nou ploi și intensificări ale vântului.