Vremea capricioasă și lipsa florilor amenință producția de miere în 2026. Semnalul de alarmă tras de apicultori

Producția de miere din acest an riscă să fie din nou sub așteptări, avertizează Asociația Crescătorilor de Albine, care semnalează efectele directe ale vremii reci și ale deficitului de floră meliferă asupra familiilor de albine.

Răzvan Coman, președintele ACA, a precizat, pentru Agerpres, că stupinele au ieșit bine din iarnă, însă evoluția lor a fost blocată de temperaturile scăzute și de lipsa resurselor naturale.

Potrivit acestuia, deși rapița a oferit un start bun, iar salcâmul a înflorit devreme în sud, ploile și vântul din ultimele zile au redus drastic activitatea albinelor.

„În zona de sud a ţării, inclusiv în apropiere de Calafat, salcâmul a înflorit mai devreme şi a mers binişor, numai că au venit zilele acestea cu vânt, cu ploaie şi cu nori şi de abia au mai ieşit din stup. Suntem la mâna naturii, până când nu se termină culesul la floare (floarea soarelui n.r.) şi nu avem mierea pe care putem să le-o luăm, că dacă le-o luăm şi pe aia pe care au ţinut-o pentru ele... Practic o să fie un gol acum după salcâm până când înfloreşte teiul. O să avem iarăşi probleme destul de mari”, a explicat Răzvan Coman.

Producție sub potențial și consum intern redus

Datele ACA arată că România are aproximativ 30.000 de apicultori și 1,6 milioane de familii de albine, însă pierderile din ultimii ani fac dificilă o estimare exactă. Producția națională rămâne sub 70% din media anuală de 22.000 de tone, iar consumul intern continuă să fie scăzut, sub un kilogram de miere pe locuitor.

Ce urmează pentru apicultori

Sectorul depinde acum de culesul la floarea-soarelui și de condițiile meteo din următoarele săptămâni. Fără o evoluție favorabilă, apicultorii se tem că 2026 ar putea repeta dificultățile ultimilor ani.