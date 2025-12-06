Cum se anunță vremea în Capitală duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Bucureşti

Deși codul galben de vânt a fost ridicat pentru București, ziua votului aduce o atmosferă rece şi mohorâtă în Capitală.

Bucureștiul și mai multe județe din sudul și estul țării s-au aflat până sâmbătă seară sub o atenționare cod galben de vânt puternic.

Rafalele au depășit în unele zone 60 km/h, însă potrivit meteorologilor, situația se va ameliora în Capitală în cursul zilei de duminică, 7 decembrie, când au loc alegerile pentru Primăria București.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că vântul va slăbi treptat în intensitate, urmând să bată slab până la moderat. Cerul va rămâne, însă, predominant noros, iar pe parcursul zilei nu sunt excluse precipitațiile slabe, sub formă de ploaie fină sau burniță.

În cursul serii de sâmbătă, 6 decembrie, meteorologii au transmis că alerta de cod galben de vânt se prelungește, dar numai pentru județele Constanța și Tulcea, unde rafalele pot continua să atingă intensități ridicate.

Pentru București, meteorologii estimează că temperatura maximă nu va depăşi 6-7 grade, iar cea minimă se va încadra în jurul valorii de 3 grade.